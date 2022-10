NS publieksprijs dit jaar niet uitgereikt vanwege stemfraude

De stemming van de NS Publieksprijs is stilgelegd. Beeld ANP

Afgelopen zaterdag werd de stemprocedure voor de NS publieksprijs al korte tijd stilgelegd. Meerdere politici hadden een mail ontvangen waarin zij werden bedankt voor een stem op Het Coronabedrog van Thierry Baudet, terwijl ze daar niet op hadden gestemd. Het was bij het stemmen niet nodig om de stem vanuit het ingevoerde mailadres te bevestigen. Zo was het dus mogelijk om onder een andere naam te stemmen.

De organisatie van de boekenprijs opende de stembussen pas weer nadat ze een e-mailbevestiging in de stemprocedure had ingebouwd. Iedereen die eerder een stem had uitgebracht, ontving alsnog een e-mail waarin werd gevraagd om de eerdere stem te bevestigen. Zonder bevestiging zou de stem ongeldig worden verklaard.

Nu blijkt dat die maatregel niet voldoende is geweest. De CPNB stelt vast dat ‘het stemproces op grote schaal is gemanipuleerd’, en dat het daardoor onmogelijk is geworden om ‘een eerlijk verloop van de stemming veilig te stellen’. Waarom de zaterdag ingevoerde verplichting om een stem te bevestigen daar geen verandering in heeft gebracht, legt de organisatie van de prijs niet uit.

De CPNB noemt het ‘droevig’ dat de geconstateerde stemfraude nu een streep zet door de prijsuitreiking. Sponsor NS is ‘teleurgesteld’ over de afloop van de verkiezing, maar vindt het ‘terecht’ dat die vroegtijdig is beëindigd nu een eerlijke verkiezing niet gewaarborgd is.

Prijzengeld

Het prijzengeld van de verkiezing, 7500 euro, wordt verdeeld onder de zes genomineerde auteurs. Ook krijgen zij alle zes een NS-jaarkaart. De genomineerde boeken waren Amalia van Claudia de Breij, De heks van Limbricht van Susan Smit, De nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl, en Master your mindset van Michael Pilarczyk. Het publiek kon ook stemmen op niet-genomineerde boeken. Baudet had zijn volgers daarom sinds het begin van de verkiezing opgeroepen om op zijn boek te stemmen.

‘Een politieke boodschap heeft geen plaats in deze verkiezing, het gaat om het lezen’, reageert auteur Susan Smit. ‘Voor mijzelf als genomineerde vind ik het jammer, want dit was mijn kans. Maar het is vooral zonde dat de aandacht nu niet uitgaat naar boeken en het plezier van het lezen, zoals zou moeten.’ Smit staat achter het besluit om de prijs niet uit te reiken, maar pleit ervoor om de mogelijkheid om te stemmen op een niet-genomineerd boek weg te halen. ‘Nu is de hele stemprocedure vervuild geraakt door manipulatie voor zo’n vrije keus. Wat ze ook hadden besloten, dat had een schaduw geworpen over de prijs.’