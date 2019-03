NS-personeel staakt maandag: treinverkeer ondervindt hinder door het hele land

De bonden hebben het NS-personeel op 15 van de 28 standplaatsen opgeroepen het werk neer te leggen. Daaronder vallen drukke knooppunten als Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. ‘Het kan zijn dat andere standplaatsen zich bij het protest aansluiten’, aldus een woordvoerder van de FNV. De organisatiegraad bij de NS is volgens hem hoog. 80 procent van de machinisten en conducteurs is aangesloten bij de FNV, het CNV of de Vakbond voor Rijdend Personeel VVMC.

De staking duurt officieel van 06.00 uur tot 07.06 uur ’s ochtends. De bonden spreken van een symbolische actie. De 66 minuten staan voor de pensioenleeftijd vanaf 66 jaar, waaraan de werkgevers willen tornen. Bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor hoopt op begrip van het publiek. ‘We geven dit signaal af om te voorkomen dat we straks allemaal steeds langer moeten doorwerken.’

De NS hebben nog geen precies beeld van de gevolgen van de staking. ‘We gaan er nu nog vanuit dat we maandag met de treinen rijden waarvoor personeel beschikbaar is, maar het kan zijn dat we zondag besluiten om de dienstregeling pas op te starten na afloop van de staking, om de overlast beheersbaar te houden.’ Het kan zijn dat er ook al ritten voor 06.00 uur uitvallen.

Ook bij het streekvervoer in Limburg wordt gestaakt, net als bij het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Verder legt het personeel van de werkplaatsen van de NS korte tijd het werk neer. Het autoverkeer tussen Groningen en Den Haag kan maandag last hebben van politieauto's die maar 66 kilometer per uur rijden, uit protest tegen verhoging van de pensioenleeftijd.