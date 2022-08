NS-personeel gaat vanaf woensdag staken: krijgen ze daarmee de baas op de knieën?

De sprinter van Zwolle naar Groningen steekt het Oranjekanaal over ter hoogte van Eursing. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

1. Waarom staken de NS-medewerkers?

In mei begonnen de cao-onderhandelingen voor de Nationale Spoorwegen (NS). De vier spoorvakbonden probeerden met de directie afspraken te maken over de lonen en arbeidsomstandigheden voor circa 19 duizend NS-medewerkers. Die klagen al langer over de werkdruk: veel treinmedewerkers hebben onregelmatige werktijden en draaien lange diensten. Tel daar het personeelstekort bij op – de NS zoekt nog 1.100 mensen– en de werkdruk neemt alleen maar verder toe.

Vakbonden verschenen met geslepen messen aan de onderhandelingstafel. Ze eisen een betere werk-privébalans. Bovendien willen ze dat medewerkers meer betaald krijgen. Gezien de torenhoge inflatie, die dit jaar waarschijnlijk op 9,9 procent uitkomt, willen de bonden dat personeel gecompenseerd wordt voor de inflatie. Daar bovenop willen ze een loonsverhoging van zo’n 3 procent. Dat komt bij elkaar uit op zo’n 100 euro meer loon per maand. Aangezien de NS-directie daar niet voor te porren is, worden nu acties voorbereid.

2. Worden NS-medewerkers slecht betaald?

Dat valt mee. Beginnende treinmedewerkers verdienen tussen de 1.600 en 2.500 euro bruto per maand. Conducteurs en machinisten met meer ervaring kunnen doorgroeien naar respectievelijk 3.200 en 3.500 euro bruto per maand. Daar komt nog een onregelmatigheidstoeslag van gemiddeld 600 euro bovenop. FNV-onderhandelaar Huub van den Dungen noemt dat ‘geen slecht salaris’. Maar daartegenover staan de onregelmatige werktijden. ‘De meeste medewerkers moeten twee van de drie weekenden werken. Doordeweeks is het niet veel beter: ze kunnen vier uur ’s ochtends beginnen, of pas diep in de nacht uitklokken.’

De salarissen moeten daarom omhoog, vindt de vakbondsman, om te voorkomen dat de NS ‘wegzakt uit de middenmoot’. In deze historisch krappe arbeidsmarkt, voor elke honderd werklozen staan maar liefst 143 vacatures uit, zijn er immers genoeg andere banen die beter betalen, meent Van den Dungen. ‘In de transportsector hebben ze vergelijkbare werktijden maar een hoger salaris. Ook in de industrie, bouw en metaal kun je voor een aantrekkelijk salaris werken. Je hebt leukere werktijden en bent meestal in het weekend vrij. Dat kun je bij de NS wel vergeten.’

3. Waar lopen de onderhandeling op vast?

De NS houdt de kaken stijf op elkaar – ‘wij voeren geen onderhandelingen via de krant’ –maar de FNV is loslippiger. De meeste weerstand bestaat tegen de automatische prijscompensatie. De bonden willen dat de salarissen voortaan meestijgen met de inflatie. Mochten prijzen volgend jaar met bijvoorbeeld 5 procent stijgen, dan gaan lonen ook automatisch met 5 procent omhoog.

Het is de vraag of dit een reëel voorstel is, of slechts een onderhandelingstactiek van de bonden. NS-medewerkers zijn namelijk vooral gebrand op werkdrukverlaging. De vakbonden stellen ook voor om het aantal weekenddiensten omlaag te schroeven. Ook willen ze afspraken maken over het terugdringen van het personeelstekort. Hierbij zit volgens de FNV eveneens weinig schot in de zaak.

4. Wat gaat de reiziger van de staking merken?

Vanaf woensdag begint de zogenoemde estafettestaking. Dat betekent dat NS-medewerkers om de beurt het werk neerleggen. Woensdag beginnen medewerkers in de regio noord, daaronder vallen de stations Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Lelystad. Daarna volgens acties op vrijdag (regio Rotterdam en Den Haag). Maandag 29 augustus (Amsterdam, Haarlem, internationale treinen), dinsdag 30 augustus (Utrecht), en woensdag 31 augustus (stations in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg).

Hoewel de stakingen verdeeld zijn over vijf regio’s, is het aannemelijk dat de gevolgen ervan in het hele land voelbaar zijn. Zo rijdt de intercity Alkmaar-Maastricht door meerdere regio’s: zo’n verbinding overeind houden is een logistieke nachtmerrie. Op dinsdag 30 augustus ligt sowieso een groot deel van het treinverkeer plat, aangezien station Utrecht Centraal het belangrijkste spoorwegknooppunt is. Als de NS-directie ondanks de acties niet met een beter voorstel komt, dan dreigt een landelijke staking. Die zal begin september volgen.

5. Heeft zo’n staking nou zin?

Op papier ziet het er niet direct rooskleurig uit, zegt historicus Sjaak van der Velden, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Hij onderzocht de effectiviteit van Nederlandse stakingen tussen 1945 en 1995. Daaruit blijkt dat bijna 59 procent van alle acties ‘enig positief effect’ had. Maar bij stakingen in de (semi-)publieke sector, waar de NS onder valt, is dat een ander verhaal. ‘Die krijgen nog minder snel de eisen ingewilligd. Zo'n NS-directie heeft vaak een veel langere adem dan een particulier bedrijf dat winst moet maken. En op de achtergrond speelt mee dat de NS in handen is van de staat. Daar leeft het sentiment: we gaan ons niet laten dicteren door werknemers.’

Toch kan een staking in de publieke sector wel degelijk nut hebben. Je hebt volgens Van der Velden wel een lange adem en grote achterban nodig. Wat dat betreft mogen de spoorvakbonden niet klagen: van de bijna 20 duizend medewerkers is ruim de helft aangesloten bij een vakbond. Onder machinisten en conducteurs is dat percentage nog hoger, zo’n 70 procent. In de afgelopen tien jaar staakte het NS-personeel drie keer eerder, zegt FNV’er Van den Dungen: in 2017 en 2019 werd gestaakt tegen een verhoging van de pensioenleeftijd, in 2021 alleen door stationspersoneel. Na al deze stakingen bereikten de vakbonden een akkoord.

6. Waarom wordt er in andere sectoren niet gestaakt?

Een krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie: genoeg reden om meer loon te eisen. Ook het kabinet en de rekenmeesters van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau vinden dat de lonen kunnen stijgen. Toch nemen de salarissen maar mondjesmaat toe. In de nieuwste cao’s wordt een loonsverhoging van zo'n 3,5 procent afgesproken. Maar wie die salarisstijging corrigeert voor inflatie, ziet dat werknemers alsnog ruim 6 procent minder gaan verdienen.

Toch zijn er in andere sectoren geen stakingen op handen, laten vakbonden FNV en CNV desgevraagd weten. Deels komt dat door de overlegcultuur: een staking wordt beschouwd als het uiterste wapen. Ook de afbrokkelende vakbondsmacht speelt een rol. NS-medewerkers mogen zich goed georganiseerd hebben, in de rest van de samenleving valt dat vies tegen. Van alle Nederlandse werknemers is nog geen 20 procent vakbondslid.

Stakingen zijn in de meeste sectoren daarom vooralsnog ondenkbaar. Werknemers die hun arbeidsomstandigheden willen verbeteren, doen dat op een andere manier: met hun voeten. Voor treinconducteurs of machinisten is het jobhoppen niet zo’n reële optie: de NS heeft op het Nederlands spoor praktisch een monopolie.