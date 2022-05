NS: minder treinen door personeelstekort, deze zomer mogelijk meer maatregelen nodig

Reizigers op station Utrecht Centraal. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

In plaats van zes treinen rijden er vanaf 13 juni vier per uur tussen Arnhem en Rotterdam. De NS kiest voor maatregelen op dat traject, omdat er volgens het bedrijf genoeg reismogelijkheden overblijven voor reizigers en de impact daardoor beperkt is. Elders in het land merken reizigers de gevolgen van het personeelstekort doordat de NS met kortere treinen rijdt. Daarvoor zijn minder conducteurs nodig.

Bij de NS staan momenteel 1.100 vacatures open, terwijl er 20 duizend mensen werken. Het lukt door de krapte op de arbeidsmarkt niet tijdig genoeg nieuwe mensen te vinden om het rooster te vullen. Daarnaast vallen er nieuwe gaten door een hoog ziekteverzuim als gevolg van de nasleep van corona. Er is vooral een tekort aan hoofdconducteurs, maar ook op andere plekken in de organisatie, zoals op de ict-afdeling, werken momenteel te weinig mensen.

Ziekteverzuim en ontbreken nieuwe krachten

De afgelopen maanden lukte het nog om alle treinen te laten rijden, doordat de NS een extra beroep deed op het personeel. De combinatie van ziekteverzuim en het uitblijven van nieuwe krachten dwingt de organisatie nu tot ingrijpen.

Het spoorwegbedrijf verwacht bovendien dat binnenkort nog meer maatregelen nodig zijn om het personeelstekort het hoofd te bieden. De vooruitzichten voor deze zomer zijn niet goed. Het is nog onduidelijk om welke maatregelen het gaat. Mogelijk moet het bedrijf de dienstregeling verder aanpassen en zullen er op meerdere trajecten minder en kortere treinen rijden dan normaal.

De komende maanden probeert de NS meer personeel te werven met onder meer reclamespotjes op televisie en oproepen op sociale media. De spoorwegmaatschappij heeft het wervingsbudget flink uitgebreid. Toch zal het een behoorlijke uitdaging zijn om op tijd voldoende personeel te vinden. In vrijwel alle sectoren is een groot tekort aan arbeidskrachten.

Vakantiedienstregeling

De NS is niet het eerste openbaarvervoersbedrijf dat minder gaat rijden door het personeelstekort. In Limburg besloot vervoerder Arriva vorige week met minder bussen te rijden, omdat het bedrijf de roosters niet meer kan vullen en door de krapte op de arbeidsmarkt niet op tijd aan nieuw personeel komt.

Door de problemen stonden reizigers afgelopen weken al meerdere keren op een bus te wachten die op het laatste moment niet bleek te komen. Om dat te voorkomen, rijdt Arriva tot zeker deze zomer met een vakantiedienstregeling.

Ook treinreizigers kregen al eerder te maken met de gevolgen van personeelstekorten bij spoorwegbedrijven. In november en juli leidde een chronisch tekort aan verkeersleiders bij spoorbeheerder ProRail tot grootschalige treinuitval. Het is moeilijk om geschikt personeel te vinden voor het complexe werk. Daardoor stromen weinig mensen door uit de opleiding.