NS-medewerkers staken: ‘Normaal gesproken gebruiken 1,3 miljoen reizigers per dag de trein’

Utrecht Centraal, vandaag tijdens de treinstaking. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoe is het op Utrecht Centraal, Ashwant?

‘Leeg, op een paar verdwaalde toeristen na. Gisteren zei een vakbondsbestuurder dat bijna alle medewerkers van de NS in Midden-Nederland aan de staking zouden meedoen, voor zover ik het kan zien, lijkt dat aardig te kloppen. De stakers melden zich bij de vakbond en krijgen van de bond een dagvergoeding. Sommigen gaan naar huis, anderen verblijven op het station, in een soort kantine op spoor 5-7.

‘Niemand mag daar naar binnen. Vanmorgen zag ik een groepje PvdA’ers vrolijk de stationshal binnenkomen met een taart in de hand. Ze wilden de stakers een hart onder de riem steken, toch de arbeidersstrijd een beetje aanslingeren, maar zelfs zij mochten niet naar binnen. Ik zag ze even later op de treden van het station hun eigen taart oppeuzelen.

Woensdag staking Zuid- en Oost-Nederland Morgen is de vijfde en voorlopig laatste stakingsdag. Dan leggen NS-medewerkers in het zuiden en oosten van het land het werk neer. Om de dienstregeling elders in het land zo goed mogelijk te laten rijden, laat de vervoersdienst treinen rijden tot aan de stations die grenzen aan het stakingsgebied. Zo rijden de treinen tot aan de stations Rotterdam Centraal, Dordrecht, Utrecht Centraal, Geldermalsen, Ede-Wageningen, Amersfoort en Zwolle en keren daarna om. De treinen van regionale vervoerders blijven wel rijden.

‘Verder wordt er niet met vlaggen gezwaaid, er zijn geen vurige speeches, de medewerkers vinden het zelfs niet spannend. Het oogt haast routinematig, deze staking. Dat is niet zo gek: het spoorpersoneel is goed georganiseerd. Van het rijdend personeel, dat op de trein werkt, is 70 procent aangesloten bij een vakbond. Zij staken vaker. In 2017 en 2019 gebeurde dat ook.

‘Volgens de NS waren de gesprekken met de bonden nog niet voorbij toen de stakingen werden afgekondigd. Dit kan spin zijn, maar het bedrijf zegt het gevoel te hebben dat de vakbonden alleen maar staken om tegen hun achterban te kunnen zeggen dat ze er alles aan gedaan hebben als er eenmaal een cao-akkoord ligt. De stakingen komen bijna over als een ritueel.’

Welke impact hebben de stakingen op het land?

‘Normaal gesproken gebruiken 1,3 miljoen reizigers per dag de trein, onder meer voor werk en school. Als je geen auto hebt, kun je vandaag nauwelijks reizen. Anna (de Haas, red.), onze collega, staat in Amsterdam en op Schiphol. Ook zij ziet dat de meeste Nederlanders het nieuws goed hebben gevolgd en de trein mijden. Mensen die niet van de stakingen weten, zijn veelal toeristen of internationale studenten. Anna sprak een paar studenten die uit Taipei en New York kwamen. Die moeten naar Groningen en delen nu een taxi voor 100 euro per persoon. Taxichauffeurs hebben vandaag geen gebrek aan klandizie, in elk geval.’

Reizigersorganisatie Rover klaagt dat de NS wel erg laat aankondigde dat vandaag de dienstregeling in vrijwel het hele land zou platliggen. Terecht?

‘Daar hebben ze een punt. Je kon op je klompen voelen aankomen dat je op zijn minst met een logistieke nachtmerrie zou zitten als Utrecht Centraal, het grootste treinknooppunt van Nederland, plat komt te liggen. En het was ook al duidelijk dat een fors deel van het kantoorpersoneel in Utrecht, dat de coördinatie doet voor het hele land, zou gaan staken.

‘Toch noemen de stakers in Utrecht het overdreven van de NS om bijna alle treinverbindingen plat te leggen. Je kunt best een trein heen en weer laten rijden tussen Rotterdam en Den Haag, of Zwolle en Groningen, zeggen zij.’

Waarover zijn de NS en de vakbonden het niet eens?

‘Het belangrijkste is het aanpakken van de werkdruk. Zoals veel organisaties kampt de NS met personeelstekorten: ze krijgen 1.400 vacatures niet ingevuld. De rest probeert toch de dienstregeling overeind te houden, dus dat zorgt voor een hogere werkdruk. Laatst hadden we een verhaal in de krant over een conducteur die vertelde dat ze amper tijd had om tussen ritjes naar het toilet te gaan of op adem te komen.

‘Daarnaast hebben ook NS-medewerkers last van de inflatie, die voor dit jaar op bijna 10 procent wordt geraamd. Naast een loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk willen ze automatische prijscompensatie. Stel dat de inflatie volgend jaar 5 procent is, dan willen ze dat de lonen automatisch, zonder onderhandeling, ook 5 procent stijgen.

‘De NS zegt: we kunnen niet ál jullie eisen inwilligen, zeker nu onze inkomsten lager zijn omdat er nog altijd niet zoveel reizigers de trein pakken als voor corona. Daar hoort wel een kanttekening bij: de NS is volledig in handen van de Nederlandse staat. Als het kabinet het openbaar vervoer belangrijk genoeg vindt, dan kan het geld bijleggen.’

De NS kampt met een personeelstekort en 2022 lijkt een recordjaar qua storingen te worden. Wordt er actie ondernomen om de situatie op het spoor te verbeteren?

‘Vanaf september gaan er stapsgewijs minder treinen rijden, in december gaat een nieuwe, soberdere dienstregeling in. Dat is wel wrang: als je mensen de auto uit wil hebben om ze van het duurzamere openbaar vervoer gebruik te laten maken, is het een verlies als je als land minder treinen laat rijden. Ook de bonden willen concrete afspraken over werkdrukverlaging, en als je wil dat mensen minder weekenddiensten hoeven te draaien, moet dat ergens vandaan komen.’