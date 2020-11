NS laat tegen adviezen in seniorenvoordelen vervallen

Het RIVM raadt 70-plussers en andere kwetsbare groepen af om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse F

Het spoorbedrijf wijst erop dat reizigers tussen 1 juli en medio oktober weer niet-noodzakelijke reizen mochten maken en dat het reizen per trein veilig is. ‘Iemand kan ervoor kiezen om op dit moment het openbaar vervoer te mijden. Om wat voor reden dan ook. En daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Maar dat blijft wel zijn of haar eigen keuze’, citeert Treinreiziger.nl een woordvoerder.

Klanten van de NS van 60 jaar en ouders met een kortingsabonnement (Dal Voordeel, Altijd Voordeel of Voordeelurenabonnement) kunnen elk jaar zeven dagen vrij reizen. Die Keuzedagen moeten ze aanvragen. Een Keuzedag is het hele jaar door te verzilveren, de andere zes zijn twee maanden geldig.

Toen Nederland in maart in gedeeltelijke lockdown ging, werden reizigers opgeroepen om alleen de trein te nemen als ze een vitaal beroep hadden. Om de oudere reizigers tegemoet te komen besloot de NS in mei om de geldigheid van de Keuzedagen te verlengen, tot eind dit jaar.

De spoorwegen hebben besloten dat de Keuzedagen of couponcodes die vanaf 30 oktober worden verstrekt een geldigheid van 12 maanden te geven, zodat ze kunnen worden gebruikt als het reisadvies van de RIVM verandert. Deze belangrijke adviseur van de overheid raadt overigens 70-plussers en andere kwetsbare groepen gebruik van het openbaar vervoer af.

De NS meldt op zijn website dat ‘Keuzedagen voor abonnementhouders van 60+ vanaf medio 2021 niet meer nieuw besteld kunnen worden. Voor huidige ontvangers van Keuzedagen geldt dat deze behouden blijven tot ze opgezegd worden.’

Railplus

Voor oudere NS-klanten vallen volgend jaar meer voordeeltjes weg. Zij konden tot nu toe gratis een Railplus-kaart aanvragen, die 15 procent korting geeft op het standaardtarief voor reizen met internationale treinen naar 24 landen in Europa. Deze regeling gold uitsluitend voor houders van een ‘oud’ Voordeelurenabonnement, dat sinds 2011 niet meer wordt verkocht. In de toekomst moeten 60-plussers net als andere klanten 15 euro per jaar voor gaan betalen voor de Railplus-kaart.

Reizigersvereniging Rover is verrast door het nieuws. ‘Wij hebben samen met de andere consumentenorganisaties negatief geadviseerd over het stoppen met gratis Railplus voor 60-plussers. NS heeft ons toen laten weten op het besluit terug te komen.’ NS zegt tegen Treinreiziger.nl dat klanten later deze maand worden geïnformeerd.