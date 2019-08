NS haalt slot van verkooploket: ook andere partijen mogen treinkaartjes aanbieden

Treinreizigers op Amsterdam CS. Beeld ANP

De spoorwegen denken aan bijvoorbeeld hotels die klanten bij hun kamer een retourtje geven naar de luchthaven of leasemaatschappijen die klanten in staat stellen om af en toe de auto te laten staan en de trein te nemen.

De NS verkoopt nu al kaartjes via andere bedrijven. ‘Dat doen we al via de HEMA, Kruidvat en AH’, zegt een woordvoerder. ‘Maar dan bepalen wij het aanbod, de voorwaarden en de prijs.’ Met deze aanbiedingen vult de NS vooral treinen buiten de spits. ‘Dat doen we vooral om mensen te trekken die anders misschien niet zo snel de trein nemen.’ Dat is ook de gedachte achter het huidige plan voor NS-kaartjes zonder het NS-logo.

De nieuwe toetreders, zoals de NS ze noemt, kunnen kaartjes en abonnementen verkopen onder eigen vlag en een eigen prijs rekenen. Er bestaan nu al mobiliteitskaarten van derde partijen waarmee gebruikers in de trein kunnen stappen. Maar bij het scanpoortje zien klanten dan dat ze instappen met bijvoorbeeld een NS Business Card. Vanaf nu kunnen bedrijven dat soort producten onder een eigen merk voeren.

Verschillende vervoersmiddelen

‘De reiziger is al vaak niet langer alleen treinreiziger, of alleen fietser, of alleen automobilist’, aldus de woordvoerder. De consument gebruikt verschillende vervoersmiddelen door elkaar en mobiliteitsaanbieders spelen hier op in. ‘Zelfs voor de meest verstokte leaserijder kan het openbaar vervoer regelmatig het ideale alternatief zijn’, zei Hans Verkerk, hoofd zakelijke markt van de NS twee jaar geleden tegen de website MT.

Een Business Card heeft nu nog een vaste prijs van ruim 3.700 euro per jaar (exclusief btw) voor alleen toegang tot de trein. Een kaart voor al het openbaar vervoer kost bijna 4.400 euro.