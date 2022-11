NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteur om verdere treinuitval te voorkomen

Tijdens de ochtendspits op Utrecht CS. Beeld ANP

Dat meldt een woordvoerder van de NS aan de Volkskrant. Het spoorbedrijf zucht net als veel bedrijven onder een groot personeelstekort. Op dit moment heeft de NS een acuut tekort van 1.400 medewerkers, een aantal dat in de nabije toekomst oploopt tot 2.200. Sinds september laat de NS daarom noodgedwongen minder treinen rijden. Dat leidt tot vertraging, uitval en meer gedrang in de coupés.

Vanaf december zou de dienstregeling nog verder versoberd worden, maar de NS ziet zich genoodzaakt al per 7 november verder af te schalen, meldde het maandag. Het gaat overdag om vier intercity-verbindingen en elf sprinters. In de avonduren en weekenden zijn het er zelfs meer. Reizigers dienen rekening te houden met nog drukkere treinen en vaker overstappen. Vanaf 11 december worden op sommige trajecten opnieuw minder treinen ingezet.

In een poging om verdere treinuitval te voorkomen, kondigt de NS nu twee ‘noodmaatregelen’ aan. Het bedrijf gaat stafmedewerkers vragen om tijdelijk als assistent-conducteur te fungeren. Deze kantoormedewerkers zullen samen met een ervaren collega een ‘aantal uur per week’ op lange treinen werken, aldus een woordvoerder. Dit moet voorkomen dat er nog meer treinen uitvallen.

De NS gaat ervan uit dat het vanaf begin 2023 honderden assistent-conducteurs in kan zetten. Alles gebeurt op vrijwillige basis, benadrukt een woordvoerder. Voor trajecten in de avonduren en op uitgaansavonden gaat de NS particuliere beveiligers inhuren. Die zullen de conducteur vergezellen. Andere maatregelen sluit het bedrijf niet uit.

Hiermee komt de NS tegemoet aan oproepen van onder meer reizigersorganisatie Rover en meerdere Kamerleden. Of de maatregelen voldoende zijn, zal de komende periode blijken. Enige verlichting van de problemen zou welkom zijn voor Wouter Koolmees, die als nieuwe NS-directeur dinsdag zijn eerste werkdag heeft. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur), zei begin deze maand al dat het spoorbedrijf zich kan opmaken voor een ‘stevige evaluatie’ aan het eind van het jaar. De Nederlandse staat is niet alleen aandeelhouder van de NS, maar ook opdrachtgever van het bedrijf. ‘Het is nu zo dat de manier waarop reizigers worden bediend niet voldoende is.’