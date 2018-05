NS gaat Intercity direct-treinen op hogesnelheidslijn 'met spoed' verlengen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan de Intercity direct-treinen die tussen Amsterdam en Rotterdam rijden ‘met spoed’ verlengen. De treinen krijgen vanaf januari een extra treinstel, waardoor ze met zeven rijtuigen rijden in plaats van zes. Dat levert in totaal ongeveer 800 extra zitplaatsen op. De maatregel is volgens het spoorwegbedrijf nodig om te voorkomen dat de hogesnelheidslijn ‘aan zijn eigen succes ten onder gaat’.

Foto ANP

De NS laat weten de populariteit van het hsl-traject te hebben onderschat. Het aantal reizigers steeg het afgelopen jaar met een kwart, terwijl het spoorwegbedrijf een groei van 10 procent verwachtte. Op dit moment zorgt dat vooral voor problemen tijdens de spitsuren. Door de hsl-treinen te verlengen, hoopt de NS in de toekomst ‘de grootste spitshinder te kunnen voorkomen’.

Het verlengen van een hsl-trein is niet van de ene op de andere dag mogelijk. De lengte van een reguliere Intercity kan makkelijker worden aangepast omdat deze in principe uit twee treinen bestaan die in het midden gekoppeld zijn, maar de hsl-treinen rijden in een vaste samenstelling over het traject, waardoor niet zomaar een rijtuig aan de trein toegevoegd kan worden. In plaats daarvan moeten de treinen stuk voor stuk ‘opgeknipt’ worden, waarna de NS op een speciale onderhoudsplaats in Amsterdam Watergraafsmeer een treindeel ertussen plaatst.

Door de treinverlenging ontstaan er 800 extra zitplaatsen in de hsl-treinen. Zodra de ingreep afgerond is, zullen er in elke richting 33 tot 35 rijtuigen per uur tussen Rotterdam en Amsterdam rijden (exclusief Thalys- en Eurostartreinstellen). Nu zijn dat er nog 24.

Enkele weken

De NS gaat in januari beginnen met het verlengen van de hogesnelheidstreinen. Dat is het eerste moment waarop er tijd en ruimte bij de onderhoudswerkplaatsen is. Het proces gaat vermoedelijk enkele weken duren, al ligt een exacte planning nog niet op tafel.

Een NS-woordvoerder verzekert reizigers dat ze weinig van de werkzaamheden gaan merken. ‘We maken gebruik van de reguliere onderhoudsplanning om deze wijziging door te voeren. De reiziger ziet alleen in de loop van de tijd steeds vaker een langere trein binnenrijden op het station.’

De geplande verlenging is de volgende maatregel die de NS naar aanleiding van de drukte op het traject aankondigt. Eerder presenteerde het spoorbedrijf het plan om met ingang van december het aantal ritten van de Intercity direct van vier naar vijf per uur uit te breiden. Ook moedigde het mensen aan buiten de spits te reizen door korting op de verplichte toeslag aan te bieden, al had die maatregel volgens de NS te weinig effect. De nieuwe maatregel komt boven op de geplande verlenging van de IC Brussel.