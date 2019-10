NS en Prorail: zonder extra geld helemaal geen treinen naar Zandvoort tijdens Formule 1

Het kleine station van Zandvoort dat met de Formule 1-wedstrijd tienduizenden bezoekers moet verwerken. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Die extra druk blijkt uit een brief (pfd) die de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout (Economie, Duurzaamheid en Mobiliteit) heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Zonder nieuwe investeringen kunnen er maximaal zes treinen per uur heen en weer rijden tussen Haarlem en Zandvoort, met aan boord elk 1.200 personen. Dat is te weinig, zeggen de NS en Prorail: zij vrezen opstoppingen en een ‘onveilige situatie’ op de stations. ‘Om dit risico voor te zijn, zal de NS tijdens evenementen géén treinen laten rijden op evenementendagen’, stelt de wethouder.

Met een investering van zeven miljoen kan het tracé worden opgewaardeerd tot een capaciteit van tien, mogelijk twaalf treinen per uur. De benodigde zeven miljoen euro is toegezegd door Rijk, provincie en gemeenten (zie kader). Maar voor die laatste twee moeten respectievelijk Statenleden en gemeenteraadsleden nog instemmen met de investeringen. De NS en Prorail verhogen nu de druk: geen geld, dan geen treinen. De wethouder rekent in de brief alvast voor dat voor elke trein die niet rijdt maar liefst dertien touringcars naar Zandvoort moeten rijden.

Beruchte rotondes

Dat zou neerkomen op een kleine honderdvijftig bussen per uur die zich langs de beruchte rotondes in Aerdenhout en Overveen moeten wurmen. Vervoer over de weg is dan ook geen optie. Met de 7 miljoen euro wil Prorail niet alleen het spoor opwaarderen, maar ook aanpassingen doen aan het station van Zandvoort en aan de overwegen langs het traject.

Een woordvoerder van Prorail ontkent dat er sprake is van een ultimatum. ‘In gesprekken staan alle neuzen dezelfde kant op. Maar we hebben wel gezegd: we doen het goed, of we doen het niet. Volgens het bereikbaarheidsplan moeten tijdens de Formule 1 dagelijks 30- tot 40 duizend mensen met het spoor, vooral tijdens piekuren in de ochtend. Dat red je niet met vier treintjes per uur, en ook niet met zes. Dan wordt het chaos. Dan vrezen we taferelen zoals op Koninginnedag in Amsterdam in 2001, toen de ME te paard het spoor moest schoonvegen omdat er zoveel mensen liepen.’

Wie betaalt voor het nieuwe spoor? Rijk: 2,35 miljoen euro

Provincie Noord-Holland: 1,45 miljoen euro

Gemeente Zandvoort: 1,2 miljoen euro

Vervoer Regio Amsterdam: 600 duizend euro

Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland: 1,4 miljoen euro

- Haarlem 976.953 euro

- Heemstede 170.294 euro

- Bloemendaal 144.302 euro

- Zandvoort 108.451 euro

Ruim 200 duizend mensen en 2.000 ton materieel heen en weer naar een klein badplaatsje: De Formule 1 wordt een logistieke monsterklus Treinen, pendelbussen, huurfietsen en parkeerterreinen in de weilanden: Zandvoort belooft een soepele afwerking van alle bezoekers en materieel. Wir schaffen das, is de boodschap. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Generale repetitie stemt tot optimisme Meer dan 100 duizend mensen kwamen in mei naar Zandvoort voor de Jumbo Racedagen. Een logistieke generale repetitie voor de gemeente, die de Formule 1 volgend jaar ontvangt. Als dit racefestijn een graadmeter was, hebben racefans en omwonenden weinig te vrezen. Tegenstanders van Formule 1 trekken alles uit de kast De eerste Formule 1-wedstrijd op het gerenoveerde circuit van Zandvoort moet over zeven maanden van start gaan. De race om hindernissen op te werpen is nu losgebarsten.