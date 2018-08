NS constateert dat de tevredenheid onder treinreizigers is toegenomen

Van de reizigers gaf 84 procent de treinreis een 7 of hoger. Een jaar eerder was dat nog 78 procent. Er rijden fors meer treinen, waaronder de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven en de Eurostar naar Londen. Ook rijdt de Intercity Brussel nu over de hogesnelheidslijn.

President-directeur Roger van Boxtel van de NS relativeert de cijfers zelf als eerste. ‘Het wordt gezien de reizigersgroei en de drukte op het spoor een enorme opgave om de prestaties van dit voorjaar vast te houden’, schrijft hij in het halfjaarbericht over 2018. ‘We lopen tegen de grenzen aan van het systeem. Nederland heeft een enorme mobiliteitsopgave en dat geldt ook voor het spoor. Elk jaar kiezen meer mensen voor de trein. Daar zijn we blij mee. Tegelijk vergroot dat de kans op drukte en vertraging, ondanks alle maatregelen die we hier samen met onze partners tegen nemen.’

De NS heeft zich gecommitteerd aan een investeringsprogramma van drie miljard euro in nieuwe treinen en revisie van bestaande treinen. ‘Vooruit kijkend naar 2019, het jaar waarin de NS door de rijksoverheid tussentijds geëvalueerd wordt, ligt NS voor alle doelen op koers’, aldus Van Boxtel. Ook financieel zette NS een stap vooruit. De omzet steeg met 342 miljoen tot 2,9 miljard euro, vooral door groei van de spooractiviteiten in Engeland en Duitsland.

In Nederland brachten de treinen ongeveer evenveel geld in het laatje. Er werd zes miljoen euro winst gemaakt in de eerste zes maanden, waar vorig jaar in dezelfde periode nog een min van 14 miljoen werd genoteerd. Dat kwam toen door een boete van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wegens vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Vaker een zitplaats

NS meldt verder dat de kans op een zitplaats in de spits in het eerste halfjaar van 2018 95,5 procent was, tegenover 95,2 procent in de eerste helft van 2017. Zo biedt NS met de tienminutentrein veel meer zitplaatsen op de route Amsterdam - Eindhoven. Daarnaast kan er worden uitgekeken naar de introductie van de nieuwe sprinters (SNG). Deze komen vanaf december op het spoor.

Opmerkelijk is de populariteit van de snelle verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, die met een stijging van 19 procent in reizigersaantallen de verwachtingen overstijgt. NS zegt te voldoen aan de afspraken over de zitplaatskans in de spits op de hogesnelheidslijn. Wel daalde deze van 96,9 naar 94,9 procent. Op dit moment is het bedrijf bezig de treinen op deze lijn te verlengen en rijden er vanaf december geen vier maar vijf treinen per uur.

Reizigers zeggen zich steeds veiliger te voelen in de trein en op het station. 90 procent van de reizigers is tevreden over de veiligheid. Een jaar eerder was dit 88 procent.