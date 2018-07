NRC: Russische trollen ook op Twitter actief in het Nederlands

Russische internettrollen hebben op Twitter geprobeerd het anti-islamsentiment in Nederland aan te wakkeren. NRC schrijft dat de afgelopen twee jaar ruim negenhonderd Nederlandstalige berichten zijn verstuurd uit een beruchte trollenfabriek in Sint-Petersburg: het Internet Research Agency (IRA). Vanuit deze fabriek werden er zeker 3.841 trollenaccounts beheerd.

Afbeeldingen van Facebookpagina's die zouden zijn gemaakt door een Russische trollenfabriek. Foto epa

NRC vond de Nederlandstalige tweets in twee archieven met meer dan 200 duizend verwijderde berichten, die zijn verstuurd vanaf accounts die aan het IRA verbonden waren. Een van die archieven is via de site van NBC News te zien, het andere kreeg de krant van een anonieme bron. Omdat Twitter alle accounts heeft verwijderd die aan het IRA zijn gelinkt, sluit de krant niet uit dat er veel meer Nederlandstalige tweets zijn verstuurd. Het is ook niet uitgesloten dat er nog onontdekte accounts actief zijn.

De dag van de aanslagen in Brussel, 22 maart 2016, zou het eerste moment zijn dat de trollen in groten getale in het Nederlands actief werden. Toen plaatsten ze onder andere herhaaldelijk het zinnetje: ‘Pfff dit vindt ik verschrikkelijk’ (inclusief spelfout) vanaf verschillende accounts die allemaal aan het IRA zijn verbonden, en plakten daar verschillende islamkritische hashtags achter, zoals #IslamKills of #IslamIsTheProblem.

Eerste bewijs

Deze tweets zijn volgens NRC het eerste bewijs dat Russische internettrollen zich in het Nederlands hebben uitgelaten op sociale media. De ‘islamisering’ van Europa zou het belangrijkste thema zijn waarover in het Nederlands wordt getwitterd, maar de trollen mengen zich ook in het vluchtelingendebat en riepen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op om op PVV-leider Geert Wilders te stemmen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei vorig jaar dat Rusland de Nederlandse publieke opinie probeert te beïnvloeden met nepnieuws. Er was toen kritiek omdat ze nauwelijks voorbeelden noemde.