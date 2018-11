NRC: provincie Utrecht frustreert onderzoek Uithoflijn door zwijgcontract met getuige

Binnenkort moeten drie instanties die onderzoek doen naar het Uithoflijnproject een rapport uitbrengen over waarom het project anderhalf jaar vertraagd is en tientallen miljoenen duurder is dan gepland. Het gaat om de Randstedelijke Rekenkamer, de Rekenkamer van de gemeente Utrecht en het bureau Integis, dat op verzoek van provincie-accountant EY onderzoek doet naar mogelijke belangenverstrengeling. Volgens NRC hebben deze instanties niet met de voormalig projectdirecteur en belangrijkste getuige kunnen spreken vanwege de vaststellingsovereenkomst die hij met de provincie sloot, waarin hij beloofde niets over de kwestie te onthullen.

Een woordvoerder van de provincie ontkent dat de man niet mocht praten over de gang van zaken tijdens het Uithoflijnproject - hij zou alleen niets over zijn persoonlijke vertrekregeling uit de doeken mogen doen. ‘Dat hij niet heeft meegewerkt is zijn eigen keuze geweest.’