NRC: Oud-staatssecretaris Snel wilde slachtoffers toeslagenaffaire veel eerder tegemoetkomen

Menno Snel. Beeld ANP

Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Snel en zijn ambtenaren kwamen tot de conclusie dat in de dossiers van de gedupeerde ouders veel meer mis was gegaan dan ze eerder hadden gedacht. De toenmalige staatssecretaris van Financiën wilde ouders daarom direct de zekerheid geven dat de overheid met een schadevergoedingsregeling zou komen.

De Belastingdienst had de kwestie van massaal onterecht stopgezette kinderopvangtoeslagen lang niet als een probleem gezien, hoewel in 2017 wel na een rapport van de Nationale Ombudsman werd toegeven dat er dingen waren misgegaan. Onder druk van Snel kwam er in mei 2019 eindelijk een commissie, die het functioneren van de afdeling Toeslagen ging onderzoeken. Ter voorbereiding op gesprekken met ouders over de zaak, die Snel aan de Kamer had beloofd te voeren, zag hij volgens NRC in dat er systematisch fouten waren gemaakt.

Kort daarop liep een eerste poging van Snel om gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire een schadevergoedingsregeling te beloven spaak, nadat de rest van het kabinet op 7 juni vorig jaar zijn voorstel blokkeerde.

De kosten om getroffen ouders te compenseren, werden toen becijferd op minimaal 4,7 miljoen euro. Snel kreeg geen steun voor zijn voornemen, en bond in. Overige kabinetsleden vreesden precedentwerking. Een half jaar na het aftreden van Snel worden de kosten van de compensatieregeling op 470 miljoen euro geschat. De financiële risico’s die ervoor zorgden dat Snel door de ministerraad werd geblokkeerd, zijn alsnog werkelijkheid geworden, schrijft de krant.