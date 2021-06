NRC: Ministeries overwogen alle leerlingen jaar te laten doubleren

Middelbare school Het Noordik in Vriezenveen ging deze week weer volledig open. Beeld Joris van Gennip

Uit de documenten die de krant opvroeg blijkt dat deze plannen tot vlak voor de publicatie van een omvangrijk onderwijsplan in februari is overwogen. Het was daarbij zaak de woorden ‘zittenblijven’ en ‘doubleren’ te vermijden. Als onderdeel van de ‘positieve framing’ van het onderwijsprogramma moest het een ‘bonusjaar’ worden genoemd.

Ook andere vergaande opties werden zogezegd door de betrokken ministeries besproken. Bijvoorbeeld: het flink inkorten van de zomervakantie, het schooljaar verlengen met zestien weken en leerlingen elke zaterdagochtend verplicht naar school laten komen. Leraren zouden daarvoor een bonus moeten krijgen.

Te duur

Deze ideeën haalden het om uiteenlopende redenen niet. Zo werd het te duur bevonden om alle leerlingen een jaar te laten zitten, ook zou dit kinderen met weinig tot geen leerachterstanden ‘demotiveren’. Het inkorten van de zomervakantie en het lesgeven in het weekend zouden leraren en schoolbesturenorganisaties niet accepteren en het zou daarnaast stuiten op juridische problemen’. Ook zouden extra schoolverplichtingen juist averechts werken, zo luidde de vrees bij de departementen: veel schoolgaande kinderen hadden het al zwaar in de coronatijd, ook vanwege moeilijke thuissituaties.

Half februari dit jaar ontvouwden de demissionaire ministers Van Engelshoven (D66) en Slob (ChristenUnie) hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Om te repareren wat corona kapot heeft gemaakt, gaat 6 van de 8,5 miljard euro uit dit plan naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs: een gemiddelde basisschool krijgt 180 duizend euro, een middelbare school 1,3 miljoen euro. Scholen met veel kinderen met minder kansen krijgen relatief meer geld. ‘Leraren bepalen mede hoe het geld wordt ingezet’, beloofde Slob.

Grove schattingen

Volgens NRC, dat de stukken via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) verkreeg, is deze 8,5 miljard euro gebaseerd op grove schattingen. Ambtenaren telden voor deze berekening onder meer het aantal gemiste ‘fysieke’ onderwijsweken (14,5 in het basisonderwijs en 18 weken in het voortgezet onderwijs) bij elkaar op, en vermenigvuldigden deze met de kosten van een week onderwijs. Ook kwam er een extra aantal verloren weken bovenop voor de al kwetsbare leerlingen. In de berekeningen werd echter geen rekening gehouden met de vorderingen die leerlingen boekten door het online onderwijs en de grote onderlinge verschillen tussen leerlingen.

De ministeries van Financiën en Onderwijs verschilden van mening over de periode waarin het onderwijs die 8,5 miljard euro mocht uitgeven. Financiën wilde dat dit zo snel mogelijk gebeurde om ‘urgentie’ uit te stralen: dit moest ook de economische schade door de leerachterstanden zo snel mogelijk beperken. Onderwijs wilde daarentegen niet ‘te veel druk op de scholen’ leggen.

Toch trok Financiën aan het langste eind: het geld is bedoeld voor een periode van 2,5 jaar. Oorspronkelijk lag er een tijdspanne van zeven jaar op tafel. Onderwijsorganisaties klaagden na de presentatie van het plan dat het kabinet langer in het onderwijs zou moeten investeren.