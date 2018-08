NRC: In opspraak geraakte hoofdofficier keert niet terug

Marc van Nimwegen, de in opspraak geraakte Rotterdamse hoofdofficier van justitie, keert volgens NRC niet terug in zijn functie. Hij werd drie maanden geleden met buitengewoon verlof gestuurd na onthullingen in de krant over integriteitsschendingen.

Zo zou Van Nimwegen jarenlang hebben gezwegen over een relatie met een door hem benoemde hoofdofficier. Een onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens, oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad, doet onderzoek naar deze verzwegen relatie. De commissie bekijkt daarnaast mogelijk misbruik van dienstreizen en het zonder aanbesteding inhuren van een bedrijf dat in handen is van de zwager van Van Nimwegen. Ook zijn zus werkt daar.

De top van het Openbaar Ministerie zou nu al op zoek zijn naar een opvolger en de uitkomsten van het onderzoek niet afwachten. Het Openbaar Ministerie wil de gang van zaken niet bevestigen. ‘NRC beroept zich op bronnen. Daar gaan we op dit moment niet op in, omdat we de uitkomst van de commissie-Fokkens afwachten’, zegt een woordvoerder. De commissie verwacht het rapport eind oktober te presenteren.