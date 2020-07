NRC: COA deelt gevoelige gegevens van asielzoekers, zoals religie, met de politie

Het asielzoekerscentrum in Gilze. De COA draagt informatie over asielzoekers over aan de politie, de AP vraagt na of dat volgens de regels gaat. Beeld ANP

De politie en het COA zouden afgelopen mei afspraken hebben gemaakt over de informatieoverdracht en sindsdien zou de politie privacygevoelige gegevens van ruim 27 duizend asielzoekers krijgen, die worden gebruikt bij onderzoeken naar fraude met verblijfsvergunningen, mensenhandel en terrorisme.

‘We gaan eerst navragen hoe deze instanties de privacy van deze mensen geborgd hebben en of dat voldoet aan de regels’, zegt woordvoerder Caspar Itz van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). ‘De politie en het COA zijn daartoe bij wet verplicht.’

Het delen van privacygevoelige informatie moet voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ‘We willen het naadje van de kous weten’, stelt Itz. ‘Pas daarna besluiten we of we een officieel onderzoek instellen, of niet.’

Volgens NRC levert het COA informatie over etniciteit en religie aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK). Dat is opgericht om criminele trends onder asielzoekers te analyseren, zoals mensenhandel, fraude over een verblijfsvergunning of terrorisme. Verschillende juristen melden dat het COA hier een grens overschrijdt, omdat er geen juridische basis zou zijn voor de overeenkomst die in mei is gesloten tussen COA en politie. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat hier vooralsnog niet van uit.