NRC: AIVD-infiltrant bespioneerde 2,5 jaar extreemrechtse NVU

NVU-leider Constant Kusters tijdens een demonstratie in Den Haag in 2014. Beeld anp

Dat vertelt infiltrant Richard Prein woensdag aan NRC. Hij doet uit de doeken hoe hij verschillende extremistische activiteiten bespioneerde en cruciale informatie doorgaf aan politie en inlichtingendiensten. Hij werkte zich op tot de top van de extreemrechtse activisten en zette zich in als een van de naaste medewerkers van NVU-leider Constant Kusters.

Zo bracht hij politie op de hoogte van naderende confrontaties tussen linkse en rechtse activisten, zoals een Rotterdamse betoging tussen Denk- en PVV-aanhangers in maart 2018.

Ook gaf Prein informatie over de verhoudingen tussen de extreemrechtse activisten en Forum voor Democratie. Eerder was de informant lid geworden van de partij, gezien de interesse van NVU in de anti-immigratiepolitiek die FvD voorstaat.

Nauwe banden

Uit de publicatie van NRC blijkt dat meer NVU’ers belangstelling hebben voor Forum. Ze betalen de huur van de locatie van een FvD-bijeenkomst en volgens voorman Kusters onderhouden prominente leden nauwe banden met FvD-leider Thierry Baudet.

In de periode tussen juni 2017 en eind 2019 vertelt hij aan de AIVD over toenemende zorgen over banden van extreemrechts met voetbalhooligans en aanverwante buitenlandse organisaties.



Eind vorig jaar stopte Prein als informant voor de diensten. Hij vertrok naar het buitenland. Volgens NRC werd Prein als informant gerekruteerd door een regionale inlichtingendienst van de politie. Prein kreeg spijt van zijn activiteiten voor de NVU en RVF, waarna hij ook stopte als informant. Om zijn naam te zuiveren, deed hij zijn verhaal aan NRC.