NPO-topman Frans Klein bestuurde een omstreden brievenbusfirma om zijn broer te helpen

Samen met een broer zette Frans Klein deze constructie op via een omstreden trustkantoor, dat zijn diensten aanprees als een methode om schuldeisers af te houden en belastingen te omzeilen. Een schuldeiser stelt in de krant dat het hierdoor niet is gelukt een vordering te innen bij het familielid van de omroepbestuurder.

De fiscale structuur is in 2011 bedacht door Quaedvlieg Juristen. Dat bedrijf was een jaar eerder in opspraak geraakt , toen de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst er een inval deed. De Nederlandsche Bank legde het kantoor een stevige boete op en in 2013 kregen bestuurders van Quaedvlieg celstraffen voor belastingfraude en witwassen.

De NPO-topman bleef ook daarna zakendoen met deze juristen omdat hij niet wist dat ze een dubieuze reputatie hadden, legt hij uit in de NRC. ‘Met de kennis van nu’ vindt Klein dat hij niet met dit kantoor in zee had moeten gaan. ‘Je mag het nu naïef noemen. Ik heb het allemaal voor mijn broertje gedaan. Zelf ben ik er geen cent wijzer van geworden. Geen cent.’

Klein, die in 2011 mediadirecteur was van de VARA, stelt dat hij zijn broer hielp toen die in financiële problemen terechtgekomen was. Dit familielid, eigenaar van Thaise restaurants, had na onder andere een faillissement te kampen met vorderingen van de Belastingdienst en schuldeisers.

De omroepdirecteur zegt dat ze het trustkantoor niet in de arm namen om de fiscus te benadelen en beklemtoont dat hij nooit de wet heeft overtreden. De reden om Quaedvlieg te benaderen was volgens hem dat zijn broer diens zakelijke activiteiten wilde uitbreiden en zo snel mogelijk een nieuw bedrijf probeerde op te richten. Met die ‘snelle bedrijfsvoering’ kon dit kantoor helpen.

Vijf jaar later, in de loop van 2016, trad Klein terug als bestuurder van de brievenbusfirma en de Thaise restaurants van zijn broer.

Toen Klein in 2014 aan de slag ging bij de NPO, waar hij directeur video is, wist de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep dat hij mede-eigenaar was van de restaurants van zijn broer. Dat was niet in strijd met de zogeheten Governancecode, laat de NPO weten in een vrij summiere schriftelijke reactie.

‘Wij toetsen als werkgever of de aard van de activiteit conflicterend is met de werkzaamheden bij NPO; de fiscaal/juridische opzet daarvan is de privé-verantwoordelijkheid van de betrokken persoon.’

Net als iedere Nederlander moeten NPO-medewerkers zich uiteraard aan de wet houden, staat in de persverklaring. ‘Indien noodzakelijk zal de werkgever – mits ernstige onrechtmatigheden zijn vastgesteld – hier uiteraard dan met betrokkene over spreken.’

Of dit ook gaat gebeuren, is onduidelijk. ‘Wij houden het bij deze officiële reactie’, is het enige wat de perswoordvoerder kwijt wil.