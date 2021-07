NPO schiet RTL te hulp: uitzendingen RTL Boulevard hervat vanuit Hilversum

De studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam. Beeld ANP

Na een weekeinde zonder uitzendingen kan de redactie van RTL Boulevard maandagavond weer live televisie maken – al is in vergelijking met vorige week maandag weinig hetzelfde. Dinsdagavond werd misdaadjournalist Peter R. de Vries in de buurt van de studio op het Leidseplein neergeschoten. Een dag later stond de uitzending geheel in het teken van de vaste gast. Zaterdag besloot de RTL-directie de studio te ontruimen, vanwege ernstige bedreigingen.

Van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie had RTL vernomen dat er sprake was van ‘een reële dreiging ten aanzien van het programma’. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.

Zowel op zaterdag als op zondag schrapte RTL Boulevard daarom zijn live-uitzending. Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemde het maandag ‘buitengewoon kwalijk’ dat het programma niet kon worden uitgezonden.

Met hulp van de collega’s van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) keert het programma maandagavond terug op televisie. RTL heeft bekendgemaakt dat de uitzendingen vanuit een onbekende locatie op het Mediapark in Hilversum kunnen worden hervat. RTL is dankbaar ‘voor de support van onze kijkers, zakelijke partners en de media.’

Volgens RTL-topman Sven Sauvé, die maandagavond bij RTL Boulevard aanschuift, blijft het programma voorlopig vanuit Hilversum uitgezonden worden. ‘Wij zijn nergens voor gezwicht’, aldus Sauvé op NPO Radio 1. ‘We zenden vanavond gewoon uit. Het programma is ook inhoudelijk niet gewijzigd. We zijn alleen naar een andere locatie gegaan.’

De veiligheid van de medewerkers heeft ‘topprioriteit’. Over de precieze locatie of over veiligheidsmaatregelen doet RTL daarom geen verdere uitspraken. De uitzending begint om iets na half zeven.

Solidariteit

Eerder op maandag werd op NPO Radio 1 al een lans gebroken voor journalistieke solidariteit. In het Mediaforum, een dagelijkse rubriek waarin gereflecteerd wordt op de rol van bijvoorbeeld kranten, televisie- en radiozenders, vonden journalisten Leonard Ornstein en Hasna el Maroudi dat de publieke omroep RTL te hulp zou moeten schieten. ‘Een aanval op RTL Boulevard is een aanval op ons allemaal, op alle journalisten’, vond Ornstein, die tegenwoordig voor de VPRO werkt.

‘We staan als publieke omroep in goed contact met RTL en zij weten dat we voor hen klaarstaan als dat nodig is’, liet een woordvoerder van NPO vervolgens aan persbureau ANP weten. ‘We zijn er voor elkaar in deze nare tijden. De NPO leeft zeer mee met de collega’s bij RTL en specifiek de medewerkers van RTL Boulevard.’

Persvrijheid

Door RTL Boulevard vanuit Hilversum uit te zenden wil die gemeente de persvrijheid in Nederland waarborgen. ‘Dit is een belangrijk argument geweest in de grondige afweging door de driehoek Hilversum, burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie, in het besluit om de uitzendingen van het RTL-programma RTL Boulevard op het Hilversumse Mediapark doorgang te laten vinden.’

Volgens de gemeente worden er ‘diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen’. Over de inhoud van de maatregelen worden geen mededelingen gedaan. Voor zover bekend vecht Peter R. de Vries nog steeds voor zijn leven.