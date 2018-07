NPO gaat voor het eerst serie voor volwassenen nasynchroniseren

Ondertiteling is in Nederland in de cultuur verankerd, in tegenstelling tot Duitsland waar series juist altijd ‘gedubd’ worden. Maar toch gaat de NPO voor het eerst een programma voor volwassenen nasynchroniseren: de dramaserie Bad Banks.

Zap dinsdagavond naar NPO 1 en zie daar een bekend gezicht, met blond haar en scherpe kaaklijn: ja, Barry Atsma natuurlijk. Maar wie beter kijkt, ziet iets vreemds: zijn mond loopt niet synchroon met zijn woorden. Er klinkt Nederlands, maar liplezers herkennen wellicht dat hij eigenlijk Duits spreekt, net als de acteurs om hem heen.

Deze eerste aflevering van de dramaserie Bad Banks, eerder uitgezonden op ZDF en ARTE, is een unicum: het is de eerste keer dat de NPO een buitenlands programma voor volwassenen nasynchroniseert. Normaal gesproken doet de publieke omroep dat alleen voor kinderseries.

Ondertiteling is in Nederland in de cultuur verankerd, in tegenstelling tot Duitsland waar series juist altijd ‘gedubd’ worden, zoals iedereen weet die weleens langs Der Prinz von Bel-Air of Malcolm mittendrin is gezapt. De ondertitels worden vaak als reden genoemd dat Nederlanders beter Engels spreken dan Duitsers, Italianen of Fransen.

Groter publiek

Het idee om Bad Banks na te synchroniseren komt van Frans Klein, directeur video van de NPO. Hij vermoedt dat de serie op deze manier een groter publiek trekt dan in het Duits met ondertiteling en heeft ‘veel vertrouwen’ in het ‘experiment’. ‘Daarom geven we de nagesynchroniseerde versie een prominente plek op NPO 1.’

Volgens een woordvoerster van de NPO zijn er veel kijkers die het moeilijk vinden om tegelijkertijd de ondertiteling en het beeld te volgen. De NPO hoopt nu andere kijkers te trekken dan gebruikelijk voor buitenlandse series, zegt ze. ‘Wie er kijkt en waarom zal nauwkeurig worden onderzocht.’

Een reden om dit experiment te starten bij deze specifieke serie is dat Barry Atsma, die later dit jaar ook in de BBC-serie The Split speelt, bereid en beschikbaar was om zijn eigen rol opnieuw in te spreken. ‘Bovendien ligt de Duitse taal dicht bij Nederlands, zowel qua vertalen als qua nasynchroniseren’, zegt de woordvoerster.

Niet alleen Nederlands

Overigens horen kijkers niet alleen Nederlands spreken in de serie. Er wordt af en toe ook Frans en Engels gesproken en die dialogen zijn dan weer niet nagesynchroniseerd, maar ondertiteld. Alleen de Duitse teksten zijn in het Nederlands ingesproken. Wie de serie op npo.nl kijkt, kan trouwens ook kiezen om Bad Banks in de oorspronkelijke versie te kijken.

In Bad Banks, dat vanaf dinsdag door Avrotros wordt gezonden, speelt Barry Atsma de beruchte bankier Gabriel Fenger, die bekendstaat om zijn risicovolle beleid. De serie speelt zich af aan het begin van de Duitse bankencrisis. Als de nasynchronisatie een succes blijkt te zijn, zal de NPO waarschijnlijk meer buitenlandse series in het Nederlands laten inspreken.