NPO-directeur Frans Klein: ‘Mensen hadden het tegen me kunnen zeggen als ze ergens mee zaten’

Frans Klein: Beeld BrunoPress/David Heukers

In een zaaltje op het Hilversumse mediapark begint Frans Klein zich te ergeren. Het gesprek over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van De Wereld Draait Door is halverwege, als hij, directeur video bij de publieke omroep en daarmee een van de invloedrijkste mensen in de televisiewereld, uithaalt naar oud-collega’s.

Zijn irritatie komt door Dieuwke Wynia, tussen 2008 en 2016 hoofdredacteur van DWDD, die hem verwijt dat hij haar noodsignalen over Van Nieuwkerk negeerde. Door de personeelsafdeling van de omroep, die zegt hem meermaals te hebben gewaarschuwd voor de onveilige situatie op de redactie. En door de huidige directie van BNNVara, die afstand neemt van het grensoverschrijdende gedrag van toen.

Allemaal te gemakkelijk, vindt Klein, ‘om nu in retrospectief te zeggen: wij staan wel aan de goede kant. DWDD is na mijn vertrek nog zes jaar doorgegaan, met veel van de mensen die nu zeggen dat ze het toen al veroordeelden of mij gewaarschuwd zouden hebben.’

Tientallen mensen vertrokken met burn-outs of werden ziek door de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door. Een aantal heeft er tot op de dag van vandaag last van. Is dat een acceptabele prijs voor het succes?

‘Wij hadden de opdracht om de beste, meest relevante, creatiefste, origineelste programma’s te maken. Dat was ik aan het aanduwen. Mogen zoveel mensen daar dan de rekening voor betalen? Het antwoord is natuurlijk nee. Dat was niet de inzet, niet de bedoeling.’

Klein heeft ingestemd met het gesprek om de resultaten van een onderzoek van de Volkskrant te horen. De krant sprak de afgelopen maanden ruim zeventig oud-medewerkers van DWDD. Meer dan vijftig van hen spreken over grensoverschrijdend gedrag, vaak van presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Klein schrikt van die cijfers. ‘Ik kan niet anders dan spijt hebben’, zegt hij. ‘Anders zou ik opgesloten moeten worden.’

U bent als mediadirecteur van de Vara meermaals gewaarschuwd voor de situatie op de werkvloer bij DWDD. Hoe kan het dat u niet heeft ingegrepen?

‘Op een gegeven moment, na vier of vijf seizoenen, hebben we gesproken over de verloopcijfers, die hoger waren dan bij andere programma’s. Wat is hier aan de hand? Misschien waren er te veel jonge medewerkers. Misschien paste het programma niet bij bepaalde mensen. In de loop van de tijd hebben we bewust de redactie vergroot. En iemand van personeelszaken dichter op het programma gezet.’

Medewerker Wim van Klaveren vroeg u in te grijpen, er verschenen ontluisterende artikelen in Nieuwe Revu en Privé, zelfs uw eigen afdeling personeelszaken waarschuwde u. Heeft u nooit gedacht: ik moet de redactie beter beschermen?

‘Jullie noemen Revu en Privé, dat waren nou niet bepaald de meest betrouwbare bronnen. En ik weet niet hoe goed jullie Wim van Klaveren kennen? Ik heb inderdaad wel met hem gesproken, en gedacht: dit programma is inderdaad niks voor Wim.’

Hij waarschuwde niet voor zichzelf, hij was al weg bij DWDD toen hij met u sprak.

‘Er waren ook genoeg mensen op de redactie die zeiden: die hitte van het programma, dat maakt het zo goed. Mensen waren trots dat ze bij DWDD werkten. Laat ik het wat breder stellen: ik heb nooit een gesprek gehad met een klokkenluider. Er was ook genoeg jalousie de métier bij veel partijen. Dat moest ik ook een beetje wegen.’

Klopt het dat u niets heeft gedaan toen eindredacteur Dieuwke Wynia vroeg om hulp met Van Nieuwkerk?

‘Daar heb ik echt een ander beeld van. Het klopt dat Dieuwke en ik elkaar spraken over de heftigheid op de redactie, en ook over Matthijs. Ik zei dan: ‘Dieuwke, jij bent de eindredacteur. Je bejubelt me omdat ik jullie veel vrijheid geef. Maar als jij denkt: dit kan niet, of hier ligt de grens, geef dat dan bij Matthijs aan.’’

Volgens Wynia zei u: geef de grenzen bij hem aan, of je creëert een monster.

‘Ik weet niet of ik dat gezegd heb. Maar als dat zo is, dan weet ik niet of ik het monster Matthijs of het monster Dieuwke bedoelde.’

U heeft nooit het idee gehad dat die hitte, zoals u het noemt, een onveilige situatie voor de redactie opleverde waarbij u als directeur moest ingrijpen?

‘Natuurlijk denk ik nu wel: is het op sommige punten niet te ver gegaan? Maar er is toen niet een moment gekomen waarvan ik denk: mensen ervaren dit zo, met de ernstige gevolgen die daarbij horen. Mensen hadden het tegen me kunnen zeggen.’

Medewerkers hebben dat ook overwogen. Maar toen u in de publicatie van Revu over de angstcultuur zei ‘juist trots te zijn op de mentaliteit’ bij het programma, en ook niet bij de redactie kwam vragen wat er speelde, zakte de moed hun in de schoenen. Begrijpt u dat?

‘Ten dele. Maar ik was vaak genoeg op de redactie, ik was er voor mijn gevoel ontvankelijk voor.’

Wist u van de extreme woede-uitbarstingen van Matthijs van Nieuwkerk?

‘Ik wist niet of het extreme uitbarstingen waren. Ik sprak Matthijs gisteren, voor het eerst sinds maanden, op een borrel. Hij zei: Frans, ja, het was ongetwijfeld vaak genoeg scherp, boos, woedend. Allemaal in dienst van het programma. Allemaal omdat er ook aanleiding toe was. Niet met de bedoeling om mensen weg te zetten of te pesten.’

En zo zag u het ook?

‘Ik zag dat het heftig was. Natuurlijk liepen we het risico dat sommige mensen iets te veel vermalen raakten in deze situatie. Daar hebben we op onze manier aandacht aan proberen te besteden. In retrospectief misschien onvoldoende. Ik denk dat we toen bereid waren ver te gaan vanwege de personality, degene die het programma droeg. Zo van: we bouwen een programma om jou heen waarbij jij je maximaal senang voelt.’

Een goede presentator is niet per se goed achter de schermen.

‘Had hij die woede-uitbarstingen moeten hebben? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het voor hem verstandig was. En het was zeker niet verstandig voor de redactie. Maar ik had niet het beeld van een losgeslagen iemand. Wel dat hij af en toe stevig was en woede-uitbarstingen had. En ja, misschien heb ik dat verkeerd gewogen. Of het grensoverschrijdend was weet ik niet, dat is ook hoe mensen het beleven.’

Als je 20 centimeter voor iemand staat en schreeuwt: ‘Klootzak, je bent niets waard!’ Of als je zegt: ‘Je zou hier voor me op je knieën moeten gaan zitten om sorry te zeggen!’

‘Ja, dat gaat te ver. Maar ik ga het toch zeggen: misschien vonden wij dat heftige gedrag op heel veel plekken in de mediawereld normaal. Ik ben er niet trots op hè, ik vind het niet fraai – maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard. Ik ben zelf opgegroeid in de Vara-omgeving. Ik ben niet altijd een grote Frans Klein geweest, ik was ook een kleine Frans Klein. Er was ontzag, stevigheid, er waren directe confrontaties. Ik denk dat ik met het vocabulaire van nu zou zeggen: er was een angstcultuur.’

U zegt dus: het was de tijdgeest. Maar de huidige directie van BNNVara neemt hier uitdrukkelijk afstand van. Zij zeggen: we vinden dat gedrag nu niet normaal, en we hadden dat toen ook niet normaal gevonden.

‘Dat is wel bijzonder, want de huidige algemeen directeur van BNNVara (Lonneke van der Zee, red.) zat er destijds ook al als bestuurssecretaris.’

Sprak u Van Nieuwkerk wel aan op zijn gedrag?

‘Ja, ik sprak hem erop aan. Als het inhoudelijk niet goed ging. Of als het signaal was: de redactie heeft het echt zwaar. Dan zei ik: Matthijs, je moet ook wel een beetje zorgen voor je redactie. Maar als je vraagt of ik het idee had dat ik Matthijs wezenlijk kon veranderen? Dan is het antwoord: nee.’

DWDD was een iconisch programma, dat onder uw hoede tv-geschiedenis heeft geschreven. Heeft het voor uw verdere carrière veel betekend?

‘O mijn hemel, gaan we die kant op? Nee, zeker niet. Er werd natuurlijk heel stevig aan Matthijs getrokken, met veel geld. Er is Matthijs vaak kwalijk genomen dat hij te veel verdiende bij de publieke omroep, terwijl ik wist dat hij elders ook het driedubbele kon verdienen. Het was de kunst van de Vara en van mij om hem de redactionele vrijheid, de creatieve vrijheid en de ruimte te geven om te creëren wat hij elders niet kon. Hij koos voor de publieke omroep vanwege die mogelijkheden. Dat ik hem op die manier kon behouden voor de publieke omroep, dat sprak voor mij. Maar als je daaruit het beeld wil destilleren dat ik mijn opgang heb gemaakt over de ellende van deze mensen, dan zou ik dat jammerlijk vinden.’