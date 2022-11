NPO-directeur Frans Klein legt functie tijdelijk neer om onderzoek naar misstanden DWDD niet in de weg te zitten

Frans Klein (links) met presentator Matthijs van Nieuwkerk in 2007, bij de presentatie van nieuwe VARA-televisieprogramma's voor dat seizoen. Beeld ANP

De NPO kondigde maandagmiddag een onafhankelijk onderzoek aan naar de werkcultuur bij DWDD. Dat gaat over wat er precies is gebeurd achter de schermen, welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Klein wil ‘voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek’, schrijft de NPO in een persbericht. In afwachting van de uitkomsten legt hij daarom zijn functie neer.

Vrijdag trad de Volkskrant naar buiten met een onderzoek naar de vergiftigde werkomgeving bij DWDD. Uit gesprekken met tientallen voormalige medewerkers van het programma bleek dat achter de schermen sprake was van structureel grensoverschrijdend gedrag, onder anderen door de 62-jarige presentator Matthijs van Nieuwkerk. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

Van Nieuwkerk legde maandag zijn werkzaamheden bij BNNVara (voorheen de Vara) neer. Dinsdag werd ook bekend dat twee televisieprogramma’s die Van Nieuwkerk voor de omroep NTR maakt – de Top 2000 Quiz en de Top 2000 à Go-Go – dit jaar niet met hem als presentator uitgezonden zullen worden. Dat besluit nam de NTR in samenspraak met Van Nieuwkerk.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Top 2000 Quiz en de Top 2000 à Go-Go dit jaar niet uitgezonden zouden worden. De programma’s komen echter mogelijk wel op televisie, maar dan zonder presentator Van Nieuwkerk.