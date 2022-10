NPO bereidt nieuwe financiële sancties voor tegen Ongehoord Nederland, kabinet hint op ingrijpen

Arlette Adriani en Raisa Blommestijn bij Ongehoord Nieuws. Beeld ON!

De nieuwe straf zou het einde kunnen inluiden voor Ongehoord Nederland in het publieke bestel, waartoe het nog geen jaar geleden toetrad. Vlak na de bekendmaking van de NPO meldde een woordvoerder van staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur, D66) dat de NPO bij een tweede sanctie een verzoek kan indienen om de vergunning van de omroep in te trekken. Uslu liet niet weten hoe ze op zo’n verzoek zou reageren, maar de timing van haar mededeling spreekt boekdelen.

De NPO wil ON een tweede sanctie opleggen omdat de omroep wel belooft zich aan de regels en waarden van de publieke omroep te houden, maar dat niet waarmaakt. Directe aanleiding voor de straf is een uitzending van vorige maand van Ongehoord Nieuws, een programma van ON. In die uitzending werd een compilatie getoond van filmpjes waarin zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan. ‘De minder belichte zijde van racisme’, aldus presentator Arlette Adriani. De NPO haalt deze uitzending aan als bewijs dat ON steeds minder bereid is tot samenwerken en een bedreiging vormt voor de ‘integriteit en betrouwbaarheid van het bestel’.

‘Geen zelfreflectie’

ON doet volgens de NPO alsof het ‘zelf slachtoffer is van de ontstane situatie en toont helaas geen zelfreflectie’. Het stoort de NPO ook dat ON in het openbaar de publieke omroep, de andere omroepen en de Ombudsman afvalt. Voordat de NPO definitief besluit over de tweede sanctie – een korting op het budget van de omroep – gaat de leiding eerst met ON in gesprek. De strafmaatregel kan oplopen tot 15 procent van het budget van ON.

Naar aanleiding van de omstreden uitzending van Ongehoord Nieuws lieten meerdere andere omroepen van de NPO weten dat ze niet meer met ON wilden samenwerken of praten. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan die de regering oproept het sanctiebeleid van de publieke omroep aan te scherpen en te verduidelijken.

Eerste sanctie voor de zomer

De programma’s van Ongehoord Nederland leiden geregeld tot controverse en verontwaardiging. De NPO legde ON eerder al een sanctie op, omdat de omroep zich naar het oordeel van de NPO Ombudsman niet hield aan de journalistieke code. In Ongehoord Nieuws werden zonder weerwoord onwaarheden en complottheorieën verspreid. De NPO beperkte de hoogte van die sanctie tot 2,5 procent van het budget, onder meer omdat het de eerste keer was. Sindsdien heet Ongehoord Nieuws geen actualiteitenrubriek meer, maar is het een ‘opinie- en duidingsprogramma’.

ON-voorzitter Arnold Karskens stelt in een reactie dat hij ‘met verbijstering en onbegrip’ kennis heeft genomen van het voornemen van de NPO. ON heeft zich volgens hem ‘vanaf het begin altijd collegiaal en samenwerkend opgesteld en zal dat ook blijven doen’. Hij noemt de voorgenomen straf ‘de mogelijke doodsteek voor onze omroep’.