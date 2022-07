NPO beboet Ongehoord Nederland vanwege verspreiden van onjuiste informatie

Ongehoord Nederland-oprichter Arnold Karskens (links) en FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in Ongehoord Nieuws. Beeld ON

De NPO kan, op basis van de Mediawet, een boete opleggen die maximaal 15 procent van het budget van een omroep bedraagt. Omdat Ongehoord Nederland (ON) jaarlijks 3,6 miljoen euro te besteden heeft, zou dat in dit geval ruim een half miljoen euro zijn geweest.

Zover wilde de NPO niet gaan. Bij de vaststelling van de hoogte van de sanctie – 93.442,43 euro oftewel 2,5 procent van het jaarbudget – heeft de NPO met meer factoren rekening gehouden, schrijft de Raad van Bestuur in een persbericht, ‘zoals dat er voor het eerst een dergelijke sanctie wordt opgelegd, dat ON nog een relatief nieuwe omroep is en dat de sanctie redelijkerwijs draagbaar moet zijn voor de omroep in kwestie’.

ON is ‘positief gestemd’ dat de omroep niet de volle 15 procent wordt gekort, schrijft voorzitter Arnold Karskens in een verklaring. Maar, schrijft hij, zijn omroep is het principieel oneens met het opleggen van een boete ‘omdat wij bepaalde, blijkbaar ongewenste, meningen hebben laten horen over bijvoorbeeld de enorme massa-immigratie (…). Een boete, omdat wij gekozen volksvertegenwoordigers in onze uitzendingen uitgebreid aan het woord laten.’ De omroep overweegt juridische stappen.

De boete volgt op een onderzoek van de Ombudsman van de NPO, Margo Smit. Zij concludeerde vorige maand dat het praatprogramma Ongehoord Nieuws aantoonbaar onjuiste informatie verspreidde. ‘Journalistieke programma’s bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik’, schreef zij in het onderzoek. ‘Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo.’

De Ombudsman gaf voorbeelden. Zo kon de Belgische politicus Filip Dewinter in mei zonder tegenwerping uitweiden over ‘omvolking’, de complottheorie dat overheden immigratie inzetten om de witte bevolking in Europa te vervangen.

Bedreigingen

De sanctie zet de toch al gespannen verhoudingen tussen de achterban van de omroep en de NPO verder op scherp. Nadat half juni bekend was geworden dat de NPO overwoog een boete op te leggen, moest Frederieke Leeflang, bestuursvoorzitter van de NPO, worden beveiligd vanwege bedreigingen. Die zouden mogelijk afkomstig zijn uit de hoek van sympathisanten van Ongehoord Nederland, meldde de podcast Koster & Van Dijk, van mediajournalisten Mark Koster en Ton F. van Dijk.

Het bestuur van Ongehoord Nederland nam vervolgens in een verklaring ‘scherp afstand van iedere bedreiging, zowel fysiek als verbaal, naar journalisten of mensen werkzaam in de media’.

In het persbericht over de boete schrijft de NPO te verwachten dat ON de Journalistieke Code voortaan zal respecteren. ‘De NPO hoopt dat er dan in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn.’ Als de aanpak van ON niet verandert, kunnen andere sancties volgen. De NPO kan de uitzendingen van Ongehoord Nieuws schrappen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan besluiten om het aspirant-lidmaatschap van Ongehoord Nederland niet om te zetten in een volwaardige variant, de omroep te schorsen of zelfs uit het bestel te zetten.