Notulen ministerraad 1997: Besluit om drugsverdachte Bouterse te laten lopen had bijna kabinetscrisis tot gevolg

Vicepremier Hans van Mierlo in 1997 tijdens een schorsing in het Bouterse-debat. Beeld ANP / Tweede Camera

Dit blijkt uit dinsdag geopenbaarde ministerraadnotulen die het AD en De Telegraaf hebben ingezien. Elk jaar maakt het Nationaal Archief begin januari de tot dan toe geheime notulen van de ministerraden van 25 jaar geleden openbaar. In 2023 geldt dat onder meer voor de vergaderingen waarin het kabinet-Kok de gemiste arrestatiekans van de Surinaamse oud-dictator Bouterse besprak.

De Nederlandse justitie verdenkt de Surinaamse machthebber Bouterse destijds van grootscheepse cocaïnehandel via Nederland en heeft hem daarom op de internationale opsporingslijst geplaatst. In juli tipt de Nederlandse ambassade in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia de Nederlandse politie dat Bouterse zich op dat moment in Brazilië bevindt op doorreis. Nederland kan Brazilië verzoeken hem aan te houden en vervolgens om uitlevering vragen.

Toenmalig D66-minister van Justitie Winnie Sorgdrager moet het arrestatieverzoek aan de Brazilianen goedkeuren, maar wil eerst met haar partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo overleggen. Van Mierlo raadt haar de arrestatie in een telefoongesprek af, naar eigen zeggen omdat hij voorziet dat Brazilië Bouterse niet zal uitleveren.

In dat geval zou Nederland in zijn hemd staan en zou Bouterse juist meer bewegingsvrijheid krijgen, omdat hij dan weet dat hij in Brazilië veilig is. Een arrestatieverzoek zou bovendien de diplomatieke verhoudingen met Brazilië verstoren, betoogt Van Mierlo in de Tweede Kamer.

Relatie met Suriname

Maar Van Mierlo’s argumenten snijden geen hout. De NRC weet een maand later te melden dat Brazilië al akkoord was met uitlevering, omdat dit – nota bene met medeweten van Van Mierlo – vooraf tussen beide landen was afgesproken. Sorgdrager onthult in december 2021 tegenover dezelfde krant dat Van Mierlo tegen de arrestatie was omdat hij de verhoudingen met Suriname goed wilde houden.

De arrestatie van de belangrijkste machthebber zou funest zijn voor de Nederlandse betrekkingen met de voormalige kolonie. ‘Hij was gewoon verliefd op dat land’, zegt Sorgdrager in de NRC. Sorgdrager kan de aanhouding doordrukken tegen Van Mierlo’s wil, want zij is de bevoegde minister, niet hij. Maar ze wil geen conflict met haar partijleider riskeren en haalt bakzeil.

Het ingrijpen van Van Mierlo leidt tot een storm van kritiek in de ministerraad en de Tweede Kamer. Uit de geopenbaarde ministerraadnotulen blijkt dat minister van Defensie Joris Voorhoeve de D66-leider toebijt dat ‘nooit geschoten, altijd mis’ is. Minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) vraagt zich af waar Van Mierlo zich eigenlijk mee bemoeit; opsporing en politie vallen immers onder zijn partijgenoot Sorgdrager. Ook minister Jan Pronk (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) is kritisch over de schijnbare vermenging van politiek en rechtsvervolging.

De Tweede Kamer loopt te hoop tegen Van Mierlo. Breed leeft het gevoel dat Nederland met dank aan de D66-leider een gouden kans heeft gemist. Na een vurig Kamerdebat, waarbij ook coalitiepartij VVD vol op het orgel gaat tegenover de minister van Buitenlandse Zaken, blaast Van Mierlo stoom af in de wekelijkse ministerraad.

Spil in de coalitie

Hij dreigt met opstappen als de kritiek in de Tweede Kamer niet snel verstomt, zo valt te lezen in de notulen. ‘Als een Kamermeerderheid oordeelt dat ik een verkeerd besluit heb genomen, ben ik weg’, zou hij hebben gefoeterd. De andere bewindslieden beseffen dat Van Mierlo’s vertrek waarschijnlijk een kabinetscrisis veroorzaakt, omdat hij als partijleider en vicepremier een spilfunctie in de coalitie vervult.

De boel wordt gesust doordat VVD-vicepremier Hans Dijkstal gaat praten met de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Frits Bolkestein. De VVD-fractie bindt in en het kabinet blijft op de rails. Desi Bouterse wordt in 2000 bij verstek in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor drugshandel. Hij heeft geen dag in de cel gezeten en leeft, inmiddels 77 jaar, nog altijd in vrijheid in Paramaribo.