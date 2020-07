Notre-Dame hersteld zoals ze was: geen zwembad op het dak, wél de karakteristieke torenspits

Beeld AFP

Dat is besloten door president Macron en een groep architecten die zich over plannen hebben gebogen om de toeristische trekpleister in ere te herstellen. Een erfgoed- en architectuurcommissie is akkoord gegaan met het verbouwingsplan, zo is donderdag bekendgemaakt. De keuze van Macron is een overwinning voor verschillende groepen mensen onder wie architecten, stedebouwkundigen, historici en gelovigen die vonden dat de Notre-Dame weer in de oude staat moest worden hersteld.

Macron was aanvankelijk voorstander van een modernisering van de bovenkant van de kathedraal. Hij vond dat de brand moest worden aangegrepen om de middeleeuwse kerk in een nieuw jasje te steken. Architecten uit de hele wereld kwamen met voorstellen voor onder andere een stadstuin, een restaurant en zelfs een zwembad op het dak. De karakteristieke torenspits zou moeten plaatsmaken voor een glazen variant.

Motto

De president, die wil dat de Notre-Dame voor het begin van de Olympische Spelen van 2024 weer is hersteld, bedacht zich echter. In het donderdag gepresenteerde bouwplan overheerst het motto ‘terug naar vroeger’. Zo zal de torenspits terugkeren die sinds de 19de eeuw het beeld van de Notre Dame heeft bepaald. De creatie van architect Viollet-le-Duc stortte tijdens de brand tot ontzetting van velen naar beneden. Omdat ‘restauratie van de kathedraal in de meest recente staat’ nu het plan is, zullen architecten en bouwers een kopie van de torenspits moeten maken.

Opvallend is ook dat originele materialen gebruikt zullen worden om de Notre-Dame weer het vertrouwde aanzien te geven. ‘De authenticiteit, harmonie en samenhang van dit meesterwerk van gothische kunst moet op die manier worden gewaarborgd’, aldus het verbouwingsplan. Dit betekent dat weer veel lood zal worden gebruikt, tot grote onvrede van onder andere milieugroepen. Het afgelopen jaar moesten veel giftige loodresten in de kathedraal worden verwijderd.

Omdat bij de brand veel looddeeltjes vrijkwamen en over de buurt uitwaaiden, moest de historische wijk grondig worden schoongemaakt, een langdurige operatie. Onder andere scholen werden gesloten. Het herstel van de Notre-Dame moet volgend jaar beginnen en gaat honderden miljoenen euro’s kosten. De restauratie is niet zonder risico’s, omdat het gebouw nog altijd niet stabiel is.