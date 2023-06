NOS Sport stelt Gert-Jaap Hoekman aan als nieuwe hoofdredacteur

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in 2014 op de redactie van NU.nl. Beeld ANP / ANP

De hoofdredactie van NOS Sport trad in maart af vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag dat de afgelopen twintig jaar op de werkvloer plaatsvond. Jacqueline Smit is sindsdien actief als interim-hoofdredacteur.

De hoofdredactie van NOS Sport kwam onder vuur te liggen nadat externe vertrouwenspersonen meer dan honderd meldingen van misstanden op de werkvoer hadden ontvangen. Een publicatie van de Volkskrant schetste hoe medewerkers en andere betrokkenen op de redactie van NOS Sport te maken kregen met pesterijen, seksisme en buitensluiten.

In eerste instantie wilde de vierkoppige hoofdredactie in de loop van dit jaar gefaseerd aftreden, maar na de publicatie besloot ze alsnog in zijn geheel op te stappen.

Het is aan Hoekman een nieuwe hoofdredactie samen te stellen. ‘Het is een geweldige eer om leiding te mogen geven aan de grootste sportredactie van Nederland’, reageert hij. ‘Er is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven. Ik heb vooral heel veel zin om met al mijn nieuwe collega’s iets moois op te bouwen.’