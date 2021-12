NOS: Nederland waarschijnlijk dit weekeinde al in harde lockdown: alleen essentiële winkels open

Uitgaanspubliek in de Witte de Withstraat. Beeld ANP

Dat zeggen Haagse bronnen tegen de doorgaans goed geïnformeerde NOS. Zaterdagochtend heeft het demissionaire kabinet overleg met de burgemeesters, en in de middag is er een extra kabinetsberaad over het laatste OMT-advies om zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. Om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn, zouden de nieuwe maatregelen zondag al moeten ingaan.

‘Het is de verwachting dat het demissionaire kabinet dit ingrijpende OMT-advies gaat overnemen’, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. ‘Ze kunnen ook moeilijk anders, gezien de grote zorgen over hoe snel de omikronvariant zich verspreidt. Het is alle hens aan dek, hoor je in kabinetskringen. Dit zou de eerste keer zijn dat ze al maatregelen nemen vóór er een nieuwe golf is.’ De Tweede Kamer komt waarschijnlijk dinsdag terug van het kerstreces om over de nieuwe maatregelen te debatteren.

Strenge lockdown

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet vrijdag met een strenge lockdown de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Behalve de horeca, theaters, bioscopen, sportscholen, kappers, beautysalons en niet-essentiële winkels zouden ook de middelbare scholen en het hoger onderwijs hun deuren moeten sluiten.

Volgens OMT-lid Marion Koopmans moeten zo snel mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen en moet de boosterprikcampagne worden opgevoerd om de zeer besmettelijke omikronvariant de pas af te snijden. ‘Bij alle vaccins die in Nederland gebruikt worden zie je dat de aangemaakte antistoffen tegen omikron duidelijk lager zijn’, zei Koopmans vrijdagavond in de talkshow Op1. De huidige vaccins werken volgens Koopmans veel minder goed om de verspreiding van het virus te voorkomen.

‘We verwachten nog wel effect van vaccinatie op de ziekenhuisopnames, zeker na de booster’, zei Koopmans, die verwacht dat daarover pas over twee weken duidelijkheid is. ‘Maar als je tot dan wacht, zit je mogelijk al volop in een stijgende lijn.’ Volgens Koopmans moet iedereen die in de kersperiode bij vrienden of familie op bezoek gaat zich laten testen, en de kring van contacten zo klein mogelijk houden.

Vrijdagochtend vergaderde het OMT over de opkomst van de omikronvariant, die in onder meer Engeland en Denemarken inmiddels hevig rondgaat. Volgens gezondheidsdienst RIVM hadden enkele Nederlanders de omikronvariant drie weken geleden al onder de leden. De variant is nu in Nederland bij meer dan honderd mensen vastgesteld, maar het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk hoger. Het RIVM verwacht dat de omikronvariant vlak na de jaarwisseling de meest voorkomende variant is.

Incasseringsvermogen

Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland, zal de schrik veel ondernemers om het hart slaan van dit nieuws. Na twee eerdere lockdowns waarin onder meer horecazaken, winkels, culturele instellingen en bioscopen aan coronabeperkingen werden onderworpen, is het incasseringsvermogen van ondernemers volgens hem sterk afgenomen.

‘Aan het begin van de pandemie stonden de meeste bedrijven er nog relatief goed voor. Maar nu hebben ze samen zo’n 20 miljard euro belastingschuld en private schulden en zijn er nog maar weinig reserves’, zegt Biesheuvel. ‘Ik ben bang dat hun weerstand heel erg is afgenomen.’

Ook vanuit de detailhandel klinkt ongeloof over de dreigende sluiting van niet-essentiële winkels. ‘Het is natuurlijk een advies, maar stel dat dit wordt overgenomen, dan is dat een enorme klap. Niet alleen voor de sector maar ook voor de samenleving’, zegt een woordvoerder van branchevereniging INretail. ‘Als je één week voor kerst - terwijl mensen nog allerlei dingen willen regelen - alles dichtgooit, vraag ik mij af of dit een intelligente aanpak is.’ De weken rondom kerst zijn doorgaans de drukste van het jaar voor de detailhandel.