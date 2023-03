NOS laat de werkcultuur in haar hele organisatie doorlichten vanwege de situatie bij NOS Sport

NOS-gebouw in Hilversum. Beeld ANP

‘De problemen bij NOS Sport die vorige week aan het licht kwamen, maken veel los in onze hele organisatie’, aldus algemeen directeur Gerard Timmer woensdag in een verklaring. Reden voor de directie om ook de rest van de organisatie – die verder nog bestaat uit NOS Nieuws, NOS Evenementen en enkele stafafdelingen – te laten doorlichten.

In een losse verklaring stelt de hoofdredactie van NOS Nieuws dat de wens voor een onderzoek naar de omgangsvormen vanuit de redactie zelf kwam. Ze zegt geen aanwijzingen te hebben dat haar redactie kampt met ‘net zo’n groot, structureel probleem’ als de redactie van NOS Sport, maar vindt een onderzoek naar werkcultuur en omgang met meldingen toch nuttig. ‘Want ja, natuurlijk gaan er ook bij ons dingen mis.’

Vorige week concludeerde de NOS na een inventarisatie die het zelf had laten uitvoeren dat er jarenlang sprake is geweest van pestgedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie bij NOS Sport. Een publicatie van de Volkskrant schetste vervolgens hoe het er op deze redactie aan toeging. ‘We schamen ons voor de ervaringen die we lezen in de Volkskrant’, reageerde de NOS hierop.

De hoofdredactie van NOS Sport is dit weekend opgestapt naar aanleiding van de problemen. Medewerkers die dit willen, kunnen hun klachten laten onderzoeken door een externe onderzoekscommissie. Daarnaast voert een extern adviesbureau een ander onderzoek uit naar de werkcultuur op de sportredactie. Daaruit moeten adviezen voortvloeien ter verbetering van de redactiecultuur.

Hiernaast loopt een breder onderzoek onder leiding van voormalig PvdA-minister Martin van Rijn. Dat onderzoek werd vorig jaar gelanceerd naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over de werkcultuur bij De Wereld Draait Door. Van Rijn zou aanvankelijk alleen onderzoek doen naar DWDD, maar na meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnen de gehele publieke omroep werd het onderzoek verbreed.

Voor de zomer hoopt de commissie-Van Rijn een voorlopige inventarisatie te kunnen presenteren. De NOS zegt in nauw contact met de commissie te staan over het woensdag aangekondigde onderzoek naar de eigen bedrijfscultuur.

Ondertussen staat ook de onafhankelijkheid van meldpunt Mores binnen het televisielandschap ter discussie. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, komt op verzoek van het kabinet binnen een maand met een advies over het functioneren van Mores. Tot afgelopen zondag werd het meldpunt geleid door Janke Dekker, de vrouw van de van wangedrag beschuldigde NOS-presentator Tom Egbers.