NOS: familie Nouri en Ajax zijn het eens geworden over schadevergoeding

Ajaxsupporters brengen een eerbetoon aan Abdelhak Nouri. De familie van de voetballer en Ajax zijn het eens geworden over een schadevergoeding. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. Beeld Brunopress

Dat zeggen ingewijden tegen de NOS en persbureau ANP. De 24-jarige Nouri, die voor Ajax voetbalde, zakte in 2017 op het veld in elkaar door hartfalen tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Hierdoor liep hij ernstig hersenletsel op. Sindsdien leeft hij bij laag bewustzijn en heeft hij 24 uur per dag verzorging nodig.

Een jaar na het ongeval erkende Ajax-directeur Edwin van der Sar dat de behandeling van Nouri op het veld tekort had geschoten en dat Ajax aansprakelijk is. Ook bood hij namens de club excuses aan aan de familie. ‘Men was onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie’, zei Van der Sar destijds. ‘Wij willen dit op een goede manier oplossen met de familie.’

Toch slaagden de familie en Ajax er vervolgens niet in om een akkoord te sluiten over een schadevergoedingsregeling. ‘Ondanks herhaalde pogingen is het helaas niet gelukt om tot een schadevergoedingsregeling te komen die recht doet aan deze onomkeerbare situatie. Dit is voor de familie Nouri enorm teleurstellend’, schreef de advocaat van de familie, Khalid Kasem.

De familie Nouri vroeg afgelopen januari arbitrage aan bij de KNVB, maar de partijen zijn er nu toch zelf uitgekomen. De familie krijgt een vergoeding voor de kosten voor Nouri’s verzorging, misgelopen loon en smartengeld. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. Ajax wil niet reageren op het bericht over de schadevergoeding.

Nouri doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2016 in het eerste elftal, tijdens een bekerwedstrijd tegen Willem II. De beloftevolle voetballer zou in vijftien officiële wedstrijden voor Ajax in actie komen en één doelpunt maken. Voor Jong Ajax speelde Nouri 45 keer en scoorde hij elf keer. In 2017 kreeg hij de Gouden Stier, voor de beste speler van de Jupiler League.