NOS doet aangifte wegens bedreiging journalisten

Ronald Laken. Beeld YouTube

Volgens het voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere is er sprake van een zwarte lijst met journalisten. Die kunnen volgens hem ook ‘ontslag nemen, dan halen we je van de zwarte lijst af. Dat bepaal ik niet, maar ik heb vernomen dat dat op die manier werkt’. Hij wil ook een ‘militia’ formeren van ‘strijders die het Nederlandse volk/demonstranten willen beschermen tegen excessief politiegeweld en framing’.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff stelt in een verklaring de aangifte te hebben gedaan voor de veiligheid van zijn medewerkers en de journalistieke vrijheid. De aangifte illustreert ‘de noodzaak om steeds weer te moeten blijven opkomen voor de journalistiek als fundamentele maatschappelijke waarde’. Dat geldt ook voor de aangiften van andere journalisten die worden bedreigd of van wie het werken wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.

Toenemende intimidatie

De druk op de journalistiek lijkt volgens hem alleen maar toe te nemen. ‘Tijdens de demonstratie van afgelopen zondag konden NOS-verslaggevers ‘alleen op afstand en uiterst omzichtig opereren’.

Ook in andere landen neemt de zorg toe over pogingen journalisten te intimideren. Donderdag riep de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) de Duitse regering op om journalisten beter te beschermen. Bij (corona)demonstraties kon de politie afgelopen jaar journalisten volgens de federatie te weinig bescherming bieden. Enkele tientallen keren werden journalisten fysiek aangevallen en werd hun materiaal, zoals een camera, beschadigd. Vier keer werd er brand gesticht.