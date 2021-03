NOS boos op WNL over ‘Fake news Journaal’-opmerking van Baudet

Thierry Baudet (FvD). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Volgens de NOS is het extra bitter dat de lijsttrekker van Forum voor Democratie dit kon doen ‘in een tijd waarin NOS-verslaggevers agressief bejegend worden door mensen die ons beschuldigen van het maken van fake news’.

De directeur-hoofdredacteur van WNL, Bert Huisjes, zegt dat hij schrok toen het gebeurde. ‘Het gebeurde een paar seconden voordat we automatisch zouden wegschakelen. Onze presentatrice had geen tijd meer om er op te reageren.’

Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Vier jaar geleden kondigde Geert Wilders in Goedemorgen Nederland ‘het linkse NOS Journaal’ aan, wat eveneens tot boze reacties leidde.

Huisjes: ‘Baudet heeft dat gekopieerd, ja. Hij zou niet het laatste woord krijgen, maar greep gewoon zijn kans. Zoiets kan gebeuren, het is live-tv. Vervelend is het wel. Dit was een beledigende opmerking waarop de presentator van het Journaal niet kon ingaan in zijn bulletin.’

Het is niet bij die ene opmerking gebleven, beklemtoont de directeur-hoofdredacteur van WNL. ‘We zijn er na het Journaal meteen op teruggekomen. Onze presentatrice zei dat wij ‘fel afstand nemen’ van de term fake news, en er ontstond een stevige discussie over of Baudet met dit soort opmerkingen bijdraagt aan bedreiging van journalisten - ‘ook wij maken ons zorgen daarover.’

Pleidooien voor excuses legt Huisjes naast zich neer. ‘We hebben een fragment uit de show op onze site gezet, waarin onze presentatrice fel uithaalt naar Baudet. Meer kan ik niet doen. Het staat de NOS vrij om grote woorden te gebruiken - ik heb ook veel boze appjes gehad uit die kringen - maar ik vind het aanmatigend dat ze geen aandacht besteden aan de context: de rest van onze uitzending. Dit neigt naar cancel culture.’

Critici vinden dat lijsttrekkers nooit moeten meepresenteren. Die vorm is ‘altijd al beschamend’, schrijft journalist Eelco Bosch van Rosenthal op Twitter. ‘Dit krijg je ervan.’

Volgens Huisjes is er niets mis mee. ‘Het is gewoon een vorm, zo krijg je lijsttrekkers in een andere rol te zien. Dat werkt juist goed.’