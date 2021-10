NOS: Afghaanse tolken die voor Nederland werkten gedaagd voor Talibanrechtbank

Een Amerikaanse soldaat en zijn tolk lopen op een Amerikaanse basis in Afghanistan. Beeld REUTERS

Dat meldt de NOS, die de brieven heeft ingezien. De echtheid van de brieven is niet geverifieerd bij de Taliban, maar volgens de omroep hebben de brieven wel de officiële stempels.

Het gaat om tien tolken die momenteel ondergedoken zitten. In een van de brieven wordt een tolk verdacht van het samenwerken met buitenlanders en het ontvangen van ‘hun oneerbare, verboden geld’. Als de tolken niet komen opdagen wordt hun familie vervolgd, zo schrijven de Taliban in de brieven. ‘Zij zullen zwaar gestraft worden als les voor andere verraders’.

Amnestiebelofte

Toen de Taliban de macht in hoofdstad Kabul overnamen, verklaarden zij algemene amnestie te geven aan iedereen die met internationale troepen had samengewerkt. Dat werd destijds al door weinigen geloofd. Anderhalve maand later blijkt van die belofte dan ook niks meer over te zijn. Ook andere tolken zeggen tegen de NOS opgejaagd te worden door de Taliban.

Het Nederlandse kabinet schreef eerder deze maand in een brief aan de Kamer dat er nog 22 tolken en hun families vastzitten in Afghanistan. De demissionaire ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) traden na een debat af vanwege de trage evacuaties uit Kabul van Afghaanse Nederlanders en Afghanen die Nederlandse mogendheden geholpen hebben.