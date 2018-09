North en South Carolina kampen met nasleep van orkaan Florence

Jason Johnson heeft een dijk aangelegd om zijn huis te beschermen tegen het stijgende water uit de Waccamaw River in Conway, South Carolina. Foto Getty Images

Ditmaal komt het gevaar niet van de oceaan, maar komen delen van de kust onder water te staan doordat rivieren buiten hun oevers treden. Van veel rivieren is het waterpeil tot historische hoogten gestegen als gevolg van de zware regens die Florence heeft laten neerdalen.

Een helikopter van het Amerikaanse leger met leutenant-generaal Jeffrey S. Buchanan aan boord vliegt over het overstromingsgebied van de rivier Cape Fear nabij Lillington, North Carolina. Foto Getty Images

Vooral de stad Georgetown, ongeveer 60 kilometer ten noorden van Charleston, wordt bedreigd. Georgetown bleef grotendeels gespaard toen Florence elf dagen geleden aan land kwam, maar ditmaal voorspellen de autoriteiten zware overstromingen. De stad ligt in een kuststrook waar drie rivieren samenkomen voordat ze in de oceaan stromen.

Het gebied rond de stad Kinston in North Carolina werd sterk getroffen door overstromingen. Foto AP

Verwacht wordt dat de Waccamaw-rivier en de Great Pee Dee-rivier donderdag hun hoogste stand zullen bereiken en een deel van de stad onder water zullen zetten. Ook Conway, dat veertig kilometer stroomopwaarts ligt, heeft al te kampen met overstromingen. Op videobeelden was te zien dat grote gebieden, inclusief wegen en woonwijken, onder water staan.

Dit satellietbeeld toont aan hoe de overstromingen de kwaliteit van het water in de White Oak River, New River en Adams Creek heeft aangetast. Grondlagen, sediment, rotte bladeren, vuil en andere vormen van verontreiniging werden stroomafwaarts meegevoerd. Foto NASA

‘Ongekende waterstanden’

Volgens de National Weather Service staat het water in de Waccamaw ruim een halve meter hoger dan bij orkaan Matthew in 2016 en Floyd in 1999. Volgens Frank Alsheimer van de meteorologische dienst gaat het om ‘ongekende’ waterstanden. Hij waarschuwde dat veel mensen zullen worden getroffen in gebieden die nooit eerder onder water zijn komen te staan.

Archie Sanders bereidde zich voor op het stijgende water uit de Waccamaw River door een dijk om zijn huis en tuin heen aan te leggen, nabij de stad Conway in South Carolina. Foto Getty Images

Verwacht wordt dat Georgetown, de op twee na oudste stad van de Verenigde Staten, donderdag nog maar via één weg te bereiken zal zijn. Pas daarna zal het water weer langzaam zakken.

Billy Hardee probeert bezittingen te redden in zijn huis nabij Longs, South Carolina. Foto Getty Images

Orkaan Florence heeft aan veertig mensen het leven gekost. Aanvankelijk werd gevreesd dat de orkaan zware verwoestingen zou aanrichten langs de kust, maar uiteindelijk zwakte Florence af tot een orkaan van de eerste categorie. De meeste slachtoffers vielen in het binnenland, waar Florence lang bleef hangen en enorme hoeveelheden water dumpte. De schade van de orkaan wordt geschat op ongeveer 35 miljard euro. Daarmee is Florence de op vijf na ‘duurste’ orkaan die de VS ooit heeft getroffen.

Jason Johnson inspecteert de dijk rondom het huis van Archie Sanders nabij Conway, South Carolina. Foto Getty Images

Een huis midden in het overstromingsgebied nabij Lumberton, North Carolina. Foto AFP

Propaantanks drijven in het water nabij Lumberton, North Carolina. Foto Getty Images

Mensen in Conway, South Carolina manoeuvreren hun boot door het overstromingsgebied rond de Waccamaw River. Foto Getty Images

Een achtergebleven auto in het overstromingsgebied rondom de Red Bluff rivier nabij Longs, South Carolina. Foto AP