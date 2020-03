‘Normaal zitten alle groepen vol, nu is het een spookhuis’

Kinderen krijgen brood tussen de middag. Beeld Marcel van den Bergh / De Volkskrant

Bijna alle kinderen zitten thuis, alleen die met ouders werkzaam in de ‘vitale’ beroepsgroepen zijn na het kabinetsbesluit welkom op de kinderopvang. ‘Het is muisstil hier’, vertelt Renee Leenders van kinderdagverblijf Hupsakee in Breda. ‘Normaal zitten al onze groepen op maandag vol. Nu is er geen kind dat even mijn kamer binnenkomt om te vertellen wat hij aan het doen is. Het is hier net een spookhuis.’

Van de 48 kinderen zijn er maandag maar zeven komen opdagen op de drie vestigingen van Hupsakee. Bij opvangorganisatie Little Jungle in Eindhoven (vier locaties) was de bezettingsgraad nog lager: minder dan tien kinderen, waar er op een normale maandag 250 over de groepen zijn verdeeld. ‘Iedereen is massaal thuis’, vertelt directeur Karin van Gemert. ‘Het bewijst voor mij dat ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep van het kabinet.’

Het kabinet trok zondag een harde lijn. Alleen voor kinderen van wie de ouders werken in een vitale beroepsgroep, is er tot 6 april plek op de kinderopvang. Maar geldt die regel alleen als beide ouders zulk onmisbaar werk vervullen, of mag het kind ook naar de opvang als een van de twee ouders dit doet? Het optreden van de ministers voor Medische Zorg (Bruno Bruins) en Basis- en Voortgezet Onderwijs (Arie Slob) liet nogal wat ouders en kinderopvangorganisaties in de mist achter.

Gevolg: scholen en kinderopvangorganisaties geven er hun eigen invulling aan. Geert de Wit, bestuurder van de Kinderopvanggroep (actief in Tilburg, Eindhoven en omstreken): ‘We zijn gebeld door verontruste ouders die te horen kregen dat hun kind niet naar de opvang kon, omdat maar een van de twee in een vitale sector werkt. Ze konden via ons terecht op een andere locatie, maar dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wees wijs, wees coulant, is ons advies.’

Voor noodsituatie is plek

Roelien Altena van gastouderbureau Jip en Janneke uit Nijeveen: ‘Wij werden vandaag gebeld door iemand die geen opvang heeft omdat beide grootouders kanker hebben. Het kind kan daar natuurlijk in deze tijd niet naartoe. In zo’n noodsituatie maken we natuurlijk plek.’

Het kabinet haast zich inmiddels te benadrukken dat ouders van wie er één werkzaam is in een cruciale beroepsgroep, zelf moeten proberen opvang te regelen. Lukt dat niet, dan kunnen ze terecht bij de kinderopvang. Ook als hun kind daar nog nooit eerder is geweest.

En dus maakte een nog onbekend aantal baby’s, dreumesen, peuters, kleuters en oudere kinderen maandag zijn debuut op de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Omdat vader en moeder (allebei) moeten werken, bijvoorbeeld als verpleegkundige, vuilnisophaler, leraar of bij het drinkwaterbedrijf. De Wit: ‘Het is hier in Tilburg ook een paar keer voorgekomen, bijvoorbeeld bij de opvanglocaties op het terrein van de twee ziekenhuizen hier. Die ouders moeten nu permanent werken, dus komen ze uit op de opvang.’

Ook dinsdag zullen veel kinderen de babygym en het minikeukentje praktisch voor zichzelf alleen hebben. Vanaf woensdag verandert dat, zo is de verwachting. Dan worden kinderopvanglocaties (en scholen) aangewezen die de kinderen moeten opvangen. Dat is efficiënter dan alle locaties openhouden, al zal het flink wennen zijn voor de kinderen die terechtkomen op een vreemde plek, met leidsters en andere kinderen die ze nooit eerder hebben gezien.

Kinderen gevoelig voor veranderingen

‘Ik hoop niet dat het zover komt’, zegt Leenders. ‘We vangen de kinderen nu bewust op in veel kleinere groepen. Dan zijn ze tenminste in een vertrouwde ruimte. Kinderen zijn gevoelig voor veranderingen, ze snappen niet wat er allemaal om hen heen gebeurt nu. Ze missen hun vriendjes ook al, daarom is het belangrijk dat ze bij hun eigen leidster kunnen blijven.’

Ouders betalen de kinderopvang vooralsnog voor een deel zelf, ook als ze daar zoals nu even geen gebruik van mogen maken. Al wordt er druk op het kabinet gezet om die eigen bijdrage straks aan ouders terug te betalen.

De verwachting is dat het op den duur vanzelf weer drukker wordt op de kinderopvang, ook omdat ouders hun kind voorlopig uit voorzorg of met lichte klachten thuishouden. Anouk van Lange, regiomanager van Kober (23 duizend kinderen op 185 locaties in West-Brabant): ‘Veel ouders wachten nu af wat er staat te gebeuren, ook met de plekken die deze week voor noodopvang worden aangewezen. Ik kan me voorstellen dat ouders in eerste instantie hebben gedacht: ik regel zelf opvang voor mijn kind. En dat ze er straks toch weer voor kiezen om hun kind naar de opvang te brengen, ook omdat deze situatie natuurlijk nog wel even duurt.’