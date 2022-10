Noren gaan gasbaten niet delen: ‘Laat de markt haar werk doen’

De Noorse premier Jonas Gahr Store begin deze maand op het Sleipner-platform bij Stavanger. Beeld ANP

Is Noorwegen een oorlogsprofiteur geworden, die de armen van de wereld het eten uit de mond stoot? Hebben de Noren zich financiële regels opgelegd die het verhinderen solidair te zijn met armeren? Het zijn enkele van de vragen die binnenkort bij de universiteit van Oslo aan de orde komen, in de debatreeks ‘ongemakkelijke gesprekken’. De hoofdvraag: zou Noorwegen een deel van zijn olie- en gaswinsten, die door de oorlog in Oekraïne naar grote hoogten zijn gestuwd, niet terug moeten geven aan degenen die lijden onder de gevolgen van de crisis?

Dezelfde vraag staat bovenaan de agenda in Brussel, nu de EU met Noorwegen onderhandelt over manieren om de ‘excessief hoge’ gasprijzen naar beneden te krijgen. Na het dichtdraaien van de Russische gaskraan is Noorwegen hofleverancier van gas en een van de ‘betrouwbare partners’ met wie de EU prijsafspraken wil maken.

Recordinkomsten

Dat er wel iets af kan, is duidelijk. De Noorse staat kan dankzij de energieschaarste rekenen op recordinkomsten uit belastingen, concessies en aandelen in de olie- en gasindustrie. Volgens schattingen stroomt er dit jaar honderdtien miljard euro binnen, vier keer zoveel als in 2021. Dat gaat vrijwel allemaal naar het beroemde Noorse staatsfonds, een van de grootste beleggingsfondsen ter wereld.

Toch liet de Noorse premier Jonas Gahr Støre meteen al weten dat het kunstmatig verlagen van de prijs geen optie is, omdat die door de markt wordt bepaald. In Noorwegen zijn tal van bedrijven actief in de olie- en gasindustrie en zelfs de pijpleidingen waarin het gas wordt vervoerd, zijn privaat eigendom. De overheid heeft weliswaar een meerderheidsbelang in een van de de grootste producenten, Equinor, maar ook dat is een beursgenoteerd bedrijf. De Kerstman blijft dus in Finland wonen dit jaar; Oslo is niet van plan cadeautjes uit te delen.

Volgens Indra Øverland, een Noorse hoogleraar en energie-expert, komt dat omdat Noorwegen een traditie heeft ontwikkeld waarbij de waan van de dag weinig tot geen invloed heeft op de manier waarop de gasbaten worden besteed. De Noren hanteren als regel dat jaarlijks alleen een deel van het rendement van het staatsfonds gebruikt mag worden voor overheidsuitgaven. Die regel, waardoor het fonds zo groot is geworden, is heilig in de Noorse politiek. ‘De regering staat constant onder druk om toch meer geld uit te geven, aan arme mensen in Afrika, aan duurzame energie of aan de Noren zelf, maar de traditie eist: niet doen.’

Solidariteitsfonds

Opmerkelijk is dat de Noorse burgers zelf dus weinig merken van de torenhoge gaswinsten. Sterker nog: de Noren voelen de oorlog in Oekraïne ook in hun portemonnee, omdat door de energiecrisis de prijs van elektriciteit eveneens flink is gestegen. Vooral in het dichtbevolkte zuiden van het land hebben ze daar last van, omdat de prijs daar via marktwerking beïnvloed wordt door de vraag in andere Europese landen. Weliswaar geldt voor consumenten een prijsplafond, ondernemers en eigenaren van vakantiewoningen – en dat zijn er nogal wat – hebben het zwaar.

Geen wonder dat de vraag wat te doen met al dat gasgeld niet leeft onder de Noren. Slechts een enkele partij in het parlement vraagt om het subsidiëren van Europa. De Groenen pleiten al maanden voor een solidariteitsfonds voor Oekraïne – en andere Europeanen – om de ‘oorlogswinst’ ten goede te laten komen aan slachtoffers van de oorlog. ‘Dit voorstel heeft weinig steun gekregen’, aldus politiek commentator Kjetil B. Alstadheim van de krant Aftenposten. ‘De gaswinsten vormen geen groot onderwerp voor de Noren. Wel zijn er Noorse diplomaten geweest die hun zorgen hebben geuit over wat dit doet met de internationale reputatie van Noorwegen.’

De Noorse premier ziet dat ook en wees er al een paar keer op dat zijn land veel wapens heeft gestuurd naar Oekraïne. Bovendien beloofde hij om mee te denken met de EU over manieren om de gasprijs te laten dalen, ‘op een betekenisvolle manier’. Wat dat is, moet nog blijken.

Langetermijncontracten

Zeker is dat Noorwegen te porren is voor nieuwe langetermijncontracten, zegt Øverland. Dat geeft zekerheid en beloont de relatief grote investeringen die overheden en bedrijven moeten doen bij aanvang van de gaswinning. Het probleem is wel dat ook voor langetermijncontracten de gasprijs nu hoog zou liggen. Volgens hem wordt daarom gedacht aan langetermijncontracten met een bodem- en een maximumprijs, die afhankelijk van de marktprijs wordt bijgesteld.

Øverland wijst wel op het probleem dat de EU voorheen juist geïnteresseerd was in korte termijncontracten, omdat dit vaak resulteerde in lagere marktprijzen. Langetermijncontracten passen ook niet bij de EU-klimaatdoelen, waarbij Brussel steeds minder afhankelijk wil zijn van olie en gas. Het probleem is dat producenten als Qatar en Noorwegen belang hebben bij grote volumes. ‘Ik vraag me af of er nu ruimte is voor langetermijncontracten waarbij Europa zich niet committeert aan het gebruik van grote hoeveelheden gas in de verre toekomst’, aldus Øverland.

Wat Noorwegen zeker niet wil, is een prijsplafond. Volgens veel EU-landen is een prijslimiet de beste manier om het gas betaalbaar te houden voor burgers en bedrijven. Oslo hamert erop dat dit Noorse gasproducenten zal wegjagen naar andere klanten, zoals het Verenigd Koninkrijk. Je moet de markt zijn werk laten doen, vinden veel Noren. Volgens politiek commentator Alstadheim heeft een moreel appèl op de regering in Oslo dan ook weinig zin: ‘Vroeg of laat kun je bovendien de vraag terugverwachten. Als wij ons principes opzij moeten zetten omdat het crisis is, gooien jullie het Groningse gasveld dan ook weer open?’