Noorwegen wil vurig gewenste metalen uit de zeebodem halen: ‘nodig voor de energietransitie’

Noorwegen is van plan zijn oceaanbodem open te stellen voor het mijnen van metalen. Beeld Getty Images

De plannen zijn omstreden, onder meer vanwege de locatie waar de Noren de zeebodem willen ontginnen: het wingebied ter grootte van Duitsland ligt bij Spitsbergen. Oslo claimt dat het in deze regio exclusieve mijnbouwrechten heeft, maar meerdere landen, waaronder Rusland en het Verenigd Koninkrijk, zeggen ook aanspraak te kunnen maken.

Ook de Noorse visserijsector en milieugroeperingen zijn fel gekant tegen grootschalige diepzeemijnbouw en vrezen onherstelbare schade aan de natuur en de visstand. Het gebied rond Spitsbergen geldt als kwetsbaar en is een belangrijke bron voor de duurzame visserij.

In en op de zeebodem ligt mogelijk 38 miljoen ton winbare koper. Vorig jaar werd wereldwijd ongeveer 22 miljoen ton gewonnen. De vraag naar koper groeit jaarlijks; in 2010 bedroeg de wereldproductie 16 miljoen ton.

De Noorse staatssecretaris voor Energie Amund Vik stelt dat diepzeemijnbouw Europa kan helpen aan de noodzakelijke metalen voor de energietransitie. In de EU bestaat een ‘wanhopige behoefte aan mineralen en zeldzame aardmetalen om de transitie te realiseren’, zegt hij tegen de Financial Times.

Afhankelijkheid

In de Noorse zeebodem zit mogelijk ook kobalt, neodymium en dysprosium, die onder meer gebruikt worden in de accu’s van elektrische auto’s en in de generatoren van windturbines. China controleert nu een groot deel van de productie, wat Europa voor zijn energietransitie afhankelijker maakt van Beijing. De Europese Commissie wil die afhankelijkheid verkleinen.

Als de plannen worden goedgekeurd, wordt Noorwegen mogelijk het eerste land dat op grote schaal commerciële zeemijnbouw gaat toepassen. Daarover wordt overigens al jaren gesproken, maar het fenomeen is tot nu toe nauwelijks van de grond gekomen. In 2019 wilde Nautilus Minerals aan de slag in de wateren van Papoea Nieuw Guinea, maar het Canadese bedrijf ging failliet voor het goed en wel begonnen was.

Het is de vraag of diepzeemijnbouw noodzakelijk is, zoals Vik stelt. Eerder dit jaar vond het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB een grote concentratie zeldzame aardmetalen in de buurt van Kiruna, een mijnstad in het noorden van Zweden.