Noorse vissers stuiten op witte dolfijn die vermoedelijk in dienst is van de Russische marine

De beloega schurkte tegen de zijkant van de schepen aan en trok aan touwen die overboord hingen. Uit het vreemde gedrag van het dier, plus het feit dat het een tuig droeg dat bedoeld leek voor een GoPro-camera, leiden experts af dat het mogelijk om een beloega gaat die afkomstig is van de Russische marine. Het is bekend dat Rusland beloega's en andere dolfijnsoorten gebruikt worden voor militaire doeleinden.

Marien bioloog Audun Rikardsen zei tegen NRK dat Russische wetenschappers hem hadden verteld dat de beloega een tuig droeg dat zij niet gebruiken voor hun onderzoek. Zij vermoeden dat het om uitrusting gaat die de Russische marine gebruikt. Het lukte Noorse duikers na enkele pogingen de twee riemen los te maken, maar er stond alleen op dat het tuig uit Sint-Petersburg afkomstig is.

Volgens Rikardsen is de beloega waarschijnlijk ontsnapt en zoekt het dier de vissersschepen op voor voedsel of op zoek naar gezelschap. Mogelijk is het dier afkomstig uit Moermansk, de uitvalsbasis van de Russische Noordelijke Vloot. Een voormalige Russische marineofficier, kolonel Viktor Baranets, wilde tegenover de Russische radiozender Govorit Moskva niet bevestigen dat het om een marine-dolfijn gaat. ‘Denk je nu echt dat we als we zo'n dier voor spionagedoeleinden gebruiken er een mobiel telefoonnummer op zetten met de boodschap: bel dit nummer aub?’

Maar hij erkende dat de Russische marine dolfijnen heeft opgeleid voor gevechtstaken. ‘In Sebastopol hebben we een centrum voor militaire dolfijnen die voor verscheidene taken zijn opgeleid: om de zeebodem af te speuren, een stuk zee te beveiligen of vijandelijke duikers te doden en mijnen te bevestigen aan de romp van buitenlandse schepen.’

Ook de Amerikaanse marine gebruikt dolfijnen en zeeleeuwen voor dergelijke doeleinden, maar het Russische programma gaat terug tot de Sovjetperiode. Het Akwamarin-opleidingscentrum kwam na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in handen van Oekraïne, maar sindsdien kwam er een beetje de klad in de militaire training van de dolfijnen. Pas in 2012 pakte Kiev het trainingsprogramma weer op, maar twee jaar later raakte Oekraïne de dolfijnen kwijt toen Rusland het schiereiland Krim inlijfde, inclusief de marinehaven Sebastopol.

Twee jaar geleden meldde het Russische ministerie van Defensie dat het vijf dolfijnen, tuimelaars, had aangekocht van een dolfinarium in Moskou voor ongeveer 15 duizend euro.