Noorse terrorist Breivik brengt eerst nazigroet, vraagt vervolgens om vervroegde vrijlating

Nabestaanden van de aanslagen op 22 juli 2012 steken een kaarsje aan bij het eiland Utøya. Beeld AFP

Breivik, die nu 42 is, kreeg in 2012 voor zijn daden de toen geldende maximale straf in Noorwegen, 21 jaar. Die termijn kan voor onbepaalde tijd worden verlengd als de rechter oordeelt dat hij nog altijd een gevaar vormt. Tevens geldt dat hij na tien jaar om vervroegde vrijlating mag vragen. Uit veiligheidsoverwegingen vindt de driedaagse zitting plaats in de gymzaal van de gevangenis waarin hij verblijft, in de plaats Skien, 100 kilometer ten zuidwesten van Oslo.

Breivik lijkt het proces vooral te zien als een mogelijkheid zijn extreem-rechtse gedachtengoed nog eens onder de aandacht te brengen. Meteen bij binnenkomst bracht hij de hitlergroet. Ook droeg hij verschillende extremistische boodschappen op zijn tas en jasje. De rechter droeg hem na verloop van tijd op de papiertjes op te bergen. ‘Ik wil hier niets meer van zien als de aanklager aan het woord is’, aldus rechter Dag Bjoervik.

Breivik betoonde geen spijt en legde tijdens een uur durende toespraak uit dat zijn extreem-nationalistische gedachtengoed nog altijd springlevend is, maar dat hij het geweld heeft afgezworen. ‘Ik neem afstand van geweld en terrorisme’, zei hij tegen de rechter. ‘Ik geef u mijn erewoord dat dit voor altijd achter me ligt.’

77 doden

Breivik liet op 22 juli 2011 een bomauto ontploffen bij een overheidsgebouw in Oslo, waardoor acht mensen om het leven kwamen. Daarna reisde hij verkleed als een politieagent af naar het eilandje Utoya, waar een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij plaatshad. De Noor vermoordde er 69 mensen, voornamelijk tieners.

Hij werd in 2012 veroordeeld voor terrorisme. Breivik zei de rechtbank niet te erkennen en ging niet in beroep. Ook zei hij dat hij spijt had dat hij niet meer slachtoffers had gemaakt.

Nu meldde de Noor dat hij destijds online was geradicaliseerd door een netwerk van rechts-extremisten. ‘Ik was gehersenspoeld’, aldus Breivik. ‘Het bevel was om het Derde Rijk terug te brengen. Hoe, dat moest elke soldaat zelf bepalen.’ Breivik zei dat hij zou blijven strijden voor de nazi-ideologie, maar alleen nog met vreedzame middelen. Ook bood hij de rechter aan om als vrij man in de poolregio of in een niet-westers land te gaan wonen.

Ongeloofwaardig

Volgens experts is de kans nihil dat hij vervroegd vrijkomt. De psychiater die hem heeft onderzocht, Randi Rosenqvist, zei al tegen Noorse media dat volgens haar Breivik in wezen niet is veranderd sinds de laatste evaluatie eind 2016. Toen waarschuwde de psychiater dat de terrorist niet kan worden geloofd wanneer hij zegt niet-gewelddadig te zijn.

Daarnaast heeft Breivik nooit spijt betuigd van zijn daden. ‘Iemand die vervroegd wil worden vrijgelaten, moet op zijn minst berouw tonen, en laten zien dat hij snapt waarom wat hij deed fout was.’

Onder nabestaanden bestond de vrees dat Breivik het proces van deze week zou aangrijpen om zijn ideeën te verspreiden. ‘Het enige waarvoor ik bang ben, is dat hij vrijuit kan praten en zijn extremistische ideeën kan delen met gelijkgestemden’, zei Lisbeth Kristine Røyneland, voorzitter van een groep voor de nabestaanden en overlevenden van de aanslagen. ‘Ik vind het vrij absurd dat hij zo veel aandacht kan genereren door al na tien jaar vervroegde vrijlating aan te vragen’, aldus Røyneland, die zelf haar 18-jarige dochter verloor op Utøya.

Breivik bracht de afgelopen tien jaar door in eenzame detentie. Wel wist hij te corresponderen met andere extremisten in Europa en de Verenigde Staten. Zijn daad inspireerde andere terroristen, onder wie de man die in 2019 in het Nieuw-Zeelandse Christchurch 51 moslims doodde bij aanslagen op twee moskeeën.

Aanklager Hulda Karlsdottir betoogde dinsdag dat het vervroegd vrijlaten van Breivik, die in 2017 zijn naam veranderde in Fjotolf Hansen, een groot gevaar zou opleveren. In haar betoog noemde ze alle slachtoffers nog eens bij naam. De uitspraak wordt nog deze maand verwacht. Als Breiviks verzoek wordt afgewezen, kan hij het over een jaar opnieuw proberen.