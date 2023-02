Noordwest-Syrië was vóór aardbevingen al een humanitair rampgebied

In het Syrische Aleppo warmen mensen die door de aardbeving dakloos zijn geworden zich op 8 februari aan een vuur. Beeld Reuters

Zeker 22.859 omwonenden zijn overleden na de aardbevingen van afgelopen maandag, zo blijkt uit een telling op vrijdagmiddag, van wie 18.991 in Turkije en 3.868 in Syrië. In Syrië worden sinds woensdag enkele honderden slachtoffers per dag gemeld, in Turkije duizenden.

Dat verschil komt mede doordat er relatief weinig berichtgeving is vanuit Syrië. Na twaalf jaar burgeroorlog is een groot deel van de bevolking ontheemd en is de infrastructuur zwaar beschadigd. In Noordwest-Syrië was van de 4,6 miljoen mensen al 90 procent afhankelijk van humanitaire hulp voor de eerste levensbehoeften volgens de Verenigde Naties.

Er is nog slechts één grensovergang beschikbaar voor VN-hulpverleners naar Noordwest-Syrië, bij de plaats Bab al-Hawa op de Turkse grens. Tot overmaat van ramp was de weg daarnaartoe versperd door brokstukken na de bevingen van maandag, en moest eerst een alternatieve route worden gevonden.

Cholera-uitbraak

Daardoor heeft het tot donderdag geduurd voordat de eerste zes VN-trucks met onder andere dekens, tenten, lampen op zonne-energie en ‘hygiënekits’ Noordwest-Syrië konden bereiken. Syrië kampt al sinds september met een cholera-uitbraak, die kan worden verergerd door een gebrek aan schoon drinkwater en reinigingsmiddelen.

Hulpverleners hebben nog maar 5 procent van het rampgebied in Syrië kunnen doorzoeken op overledenen. Het aantal sterfgevallen is waarschijnlijk dan ook vele male hoger dan nu is gerapporteerd. Dit weekend worden de reddingsoperaties mogelijk verder bemoeilijkt door barre weersomstandigheden, met sneeuw en kou.

De naschokken nemen in frequentie wel af. Op maandag waren er ruim 100 naschokken met een magnitude van meer dan 2,5 op de schaal van Richter in Turkije en Syrië, op donderdag 12.