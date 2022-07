Noordoostpolder reageert gemengd op nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Van ‘gewoon shit’ tot ‘wees welkom'.

Aan de overkant van de weg, waar nu nog aardappelen staan, heeft het COA een stuk grond aangekocht waar het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers moet komen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Langs een provinciale weg in de Noordoostpolder, tussen de dorpen Bant en Luttelgeest, ligt nog het mestkalveren- en akkerbouwbedrijf van Chris Naalden. Maar niet lang meer. Bij gebrek aan een opvolger heeft de 54-jarige boer zijn bedrijf vorige week van de hand gedaan. Zijn stikstofrechten verkocht hij merendeels aan de provincie Flevoland, het tien hectare grote erf aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Zodoende kon staatssecretaris Eric van den Burg (VVD) van Asiel en Migratie woensdag aan de Tweede Kamer melden dat er eindelijk een plek is gevonden voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het kabinet is al maanden op zoek naar een geschikte locatie, omdat het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel voortdurend overbelast is. De laatste tijd hebben vele tientallen asielzoekers daar op stoelen moeten slapen en moet het COA onophoudelijk bij gemeenten bedelen of ze hen voor een paar weken noodopvang kunnen bieden.

De keuze voor het erf van Naalden is niet toevallig. Achter de bomen langs het perceel, ligt al jaren het asielzoekerscentrum (azc) Luttelgeest, met duizend opvangplekken voor vluchtelingen die in de procedure zitten voor een verblijfsvergunning. In het nog te bouwen complex in Bant moeten 250 tot 300 nieuwkomers onderdak kunnen krijgen.

De gemeente Noordoostpolder vindt de komst van het centrum ‘niet wenselijk’

‘De succesvolle realisatie van de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder (waarin Bant ligt, red.)’, schreef Van der Burg in een brief aan de Kamer. ‘Zorgvuldige voorbereiding’ is vereist. ‘Ik hecht eraan om te benadrukken dat het perspectief van omwonenden en hun behoeften zonder meer wordt betrokken bij deze ontwikkeling.’

Het is geen gelopen race. De gemeente noemt de komst van het centrum ‘niet wenselijk’ en burgemeester Roger de Groot verklaarde in een persbericht: ‘Wij hebben onze inwoners en ondernemers in het verleden toegezegd dat de huidige locatie van het azc niet wordt uitgebreid. Wij willen ons aan die toezegging houden.’ Van der Burg zei in reactie daarop dat hij het proces ‘rustig afwacht’ en na een aangekondigde bewonersavond in gesprek zal gaan met burgemeester en wethouders. Volgens hem is er vooraf overleg geweest met de gemeente.

In Bant, een dorp met zo’n 1500 inwoners, een buurtsuper en twee basisscholen, zijn Dirk (68) en Sien Huizinga (68) niet blij met de plannen. Dirk: ‘Ze halen alles maar hier naartoe.’ Sien: ‘Er worden al vluchtelingen opgevangen op die plek en ernaast zit ook een soort Polenhotel, dus het is wel een keer genoeg.’

Omwonenden vrezen een nieuw Ter Apel: een schrikbeeld

Verhalen uit Ter Apel vormen voor sommigen een schrikbeeld. Het idee van een extra aanmeldcentrum ‘gewoon shit’, zegt een 70-jarige man die tegenover het bestaande azc woont, maar liever niet met zijn naam in de krant wil. ‘In Ter Apel is het een grote rommel. Ze vallen zelfs buschauffeurs lastig. Nou, dat moeten ze hier niet doen.’ Andere bewoners zien het probleem niet. Zoals Kirtsen Rozendal (42) die in Luttelgeest haar drie husky-honden: ‘We hebben helemaal geen overlast van de vluchtelingen nu, dus wees welkom zou ik zeggen’.

De bewoners van het huidige azc waren een paar weken terug ook op het dorpsfeest in Luttelgeest. ‘Het zijn zulke leuke mensen, heel beleefd’, zegt Wilhelmina Ligtenberg (79) die in haar voortuin aan het werk is. ‘Dus ik vind een nieuw aanmeldcentrum helemaal geen gek idee. Je hebt eigenlijk meer last van de jeugd die hier vandaan komt.’

Chris Naalden, de boer die de grond verkocht: ‘Ik heb er geen mening over.’

Het kabinet heeft de opvang van asielzoekers vorige maand tot ‘nationale crisis’ uitgeroepen. De Tweede Kamer vervolgde woensdagmiddag een debat met de bewindsman dat vorige week vanwege tijdnood werd afgebroken. Daarin zegde Van der Burg toe de juridische mogelijkheid te onderzoeken van een tijdelijke ‘asielstop’. Hij herhaalde die toezegging, maar liet VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wel weten dat diens suggestie om een beroep te doen op artikel 111 van de Vreemdelingenwet (dat verwijst naar ‘buitengewone omstandigheden’) hiervoor niet houdbaar zal zijn. ‘Voor een asielstop kan de strekking en toepassing van een nationaal artikel niet afdoen aan verdragsrechtelijke verplichtingen of asielrecht.’

Fractieleider Joost Eerdmans van JA21 concludeerde daarop dat Van der Burg helemaal geen asielstop wil. ‘Er is een instroomcrisis, maar de staatssecretaris ziet geen grenzen.’ Die zei Van der Burg wel te zien: ‘Ik hoor van de veiligheidsregio’s dat we met wat we nu bieden, in combinatie met de opvang van Oekraïners, wel grenzen aan het bereiken zijn. Het is daarom zaak dat we instroom, uitstroom en opvang in balans brengen.’

Boer Chris Naalden uit Bant heeft een dubbel gevoel over zijn besluit zijn erf te verkopen. Maar dat ligt niet zo zeer aan de komst van een aanmeldcentrum. ‘Deze boerderij was drie generaties lang in onze familie. Ik ben hier geboren en getogen en ik heb nog nooit ergens anders gewoond. Wat ze er nu mee doen, daar heb ik geen mening over.’