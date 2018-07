Noord-Zuidlijn officieel geopend: ‘Deze lijn heeft veel gevraagd van de Amsterdammers’

De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is zaterdagochtend officieel in gebruik genomen na zestien jaar bouwen. ‘Bouwen aan de metro is bouwen aan de toekomst van onze stad’, aldus burgemeester Femke Halsema. ‘De lijn verbindt oude wijken met nieuwe hotspots, en dat in een paar minuten tijd.’

Burgemeester Femke Halsema, wethouder Sharon Dijksma, GVB-directeur Alexandra van Uffelen en Hoite Detmar, directeur Noord-Zuidlijn, zaterdag tijdens de opening van de Noord-Zuidlijn. Foto ANP

‘Amsterdam maakt een schaalsprong, de stad groeit als kool’, zei Halsema tijdens de openingsceremonie in het metrostation onder Amsterdam Centraal. ‘Periodes van grote groei en snelle verandering hebben we vaker meegemaakt. We kunnen dat aan. Eerder werden dromen in daden omgezet: er kwamen grachtenhuizen, het Noordzeekanaal, het centraal station verrees.’

Halsema stond stil bij de vele tegenslagen tijdens de bouw. ‘Verandering biedt veel moois, maar doet ook pijn. De lijn heeft veel gevraagd van de Amsterdammers. De verzakkingen, de vertragingen en de kostenoverschrijdingen hebben het vertrouwen in de overheid beschaamd.’ Ook memoreerde ze de twee doden die tijdens de bouw zijn gevallen.

Halsema bracht de Amsterdamse timmerman en aannemer Jan Galman in herinnering, die in 1886 al tientallen plannen maakte voor een verbinding tussen Noord- en Zuid-Amsterdam. Hij werd destijds niet serieus genomen. ‘Vandaag vieren we het gelijk van Jan Galman’, aldus de burgemeester.

De reguliere dienstregeling van lijn 52 gaat zondag in. De bouwkosten van de 9,7 kilometer lange lijn bedragen 3,1 miljard euro. In 1996 werd nog uitgegaan van 700 miljoen euro. De lijn kost omgerekend 320 duizend euro per meter - 185 euro per Nederlander. De lijn verbindt Amsterdam Noord en Zuid in 15 minuten met elkaar. Er worden 121 duizend passagiers per dag verwacht.

Foto ANP

Station Vijzelgracht van de Noord-Zuidlijn. De beeltenis is Ramses Shaffy. Foto ANP

