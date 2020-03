Noord-Nederland reageert op Vereniging Intensive Care: ‘We doen juist alles om patiënten uit Brabant te halen’

Een ambulance in Breda brengt een Brabantse patiënt naar andere provincies. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Dit weekend begon de grootschalige evacuatie van patiënten, nadat Noord-Brabantse ziekenhuizen de noodklok hadden ingeluid. Overspoelde ic’s dreigden, klonk het wanhopig. Ziekenhuizen in Noord-Nederland, dat voorlopig relatief coronavrij is gebleven, verklaarden zich bereid patiënten op te nemen.

De kille cijfers: van de bijna tachtig patiënten die sinds vrijdag een weg naar het Noorden vonden, is inmiddels een derde overleden. Het is zeker niet zo dat alleen de ‘beste’ patiënten worden overgeplaatst, verklaart Robert van Barneveld, directeur Zorg en Ambulancezorg van het UMC Groningen. ‘Anders zouden we de Brabantse ziekenhuizen enkel met zeer zware gevallen laten zitten.’

Het verloop van het ziekteproces is onvoorspelbaar. Bovendien, zegt Van Barneveld: het begeleiden van een sterfproces is ook intensieve zorg. ‘Ook zo ontlasten we Brabant.’

Inmiddels tuigt Defensie een Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding op, dat donderdag actief moet worden. Landelijke en dwingende aansturing is hard nodig, zei Diederik Gommers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Want de afgelopen dagen piepte en kraakte het soms. Ziekenhuizen ‘boven de rivieren’ voelen volgens Gommers niet altijd de urgentie.

Flip-over in Meldkamer Noord-Nederland, waar de overplaatsing van coronapatiënten vanuit Brabant naar Noord-Nederland wordt georganiseerd. Beeld Jurre van den Berg

‘Het noorden drukt zich niet’

Het is een verwijt waar Robert van Barneveld zich totaal niet in herkent. Geen van de negen betrokken noordelijke ziekenhuizen drukt zich, beklemtoont hij. Integendeel.

‘De praktijk in Groningse, Friese en Drentse ziekenhuizen toont aan dat Gommers over onjuiste informatie beschikt. Deze aantijging doet onze inspanningen en de samenwerking totaal geen recht. Sterker: met zulke verwijten wordt die samenwerking juist ondermijnd. Ik vergeef het Gommers dat hij in crisistijd het overzicht niet heeft, maar ik nodig hem van harte uit hier eens te komen kijken.’

Op afstand keek de Volkskrant dinsdag al mee hoe het eraan toegaat in het zenuwcentrum van de patiëntentransporten in Drachten. Een flip-over kondigde op dat moment de komst van tien Brabantse patiënten aan: acht uit Uden, een uit Eindhoven, een uit Den Bosch. Naar het UMC Groningen gaan ze, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, Tjongerschans in Heerenveen. Een enkele doorhaling: ambulance 03-413 toch maar naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Op het whiteboard is hoge nood een zaak van rijen en kolommen: ‘ziekenhuis’, ‘capaciteit ic’, ‘capaciteit niet-ic’, ingezette ambulances. De cruciale waarden zijn ingetekend met rode en groene stift. Veel meer hoeven ze in de meldkamer van de Noord-Nederlandse hulpdiensten in Drachten niet te weten.

Ambulance moest omkeren

Het is het domein van systemen en schakelingen, van het zoeken naar balans in aanbod en vraag naar bedden, klinisch als een wiskundige vergelijking. Maar achter de tabellen schuilt een aangrijpende praktijk. ‘Een ambulance moest zaterdag al na tien minuten omkeren omdat de toestand van de patiënt zo snel verslechterde’, zegt Van Barneveld.

Meer coördinatie is wel wenselijk, beaamt Van Barneveld. Maar dan vooral in de regio’s waar de patiënten vandaan komen. Al begrijpt Van Barneveld ook dat daar niet altijd het overzicht is. ‘Wij hebben op dit moment [woensdag rond het middaguur, red.] acht auto’s in Brabant staan die wachten op een patiënt om te vervoeren.’

Het hoofd van de ambulancedienst is juist getroffen door de solidariteit die de noordelijke regio aan de dag legt. Zaterdag meldden veertig ambulancemedewerkers zich uit eigen beweging voor een extra dienst, zondag nog eens 36. ‘Allemaal mensen die hun agenda leeg vegen om te helpen.’

Naar verwachting zullen 500 tot 700 patiënten naar elders moeten worden getransporteerd om Brabant enige lucht te verschaffen. Een logistieke opgave van jewelste, zegt Van Barneveld. Maar dit is wat ze kunnen, met een kernteam van slechts vier krachten. De arts en de crisiscoördinator achter hun dubbele beeldschermen ontvangen de patiëntgegevens uit Brabant en koppelen de zieken aan een noordelijk ziekenhuis. De centralist die normaal gesproken 112-meldingen aanneemt, stuurt nu de ambulances aan die af en aan naar Brabant rijden, tien stuks vandaag. Een administratief medewerker legt alles nauwkeurig vast.

Met de patiënten is het zaak dat hun gegevens overgaan van Brabantse artsen naar de ontvangende specialisten in het Noorden. Naam en geboortedatum uiteraard. Maar ook kardinale medische gegevens over zuurstoftoediening, de wijze van vervoer, eventuele beademing. Dat zijn niet bepaald details voor transporten op leven en dood.

Oververmoeide zorgverleners

Het hakt erin, ook bij de ambulancemedewerkers. ‘Ze zijn geïmponeerd’, zegt Van Barneveld. ‘Wat zij in Brabant aantreffen, is heftig.’ De lijdende patiënten. De oververmoeide zorgverleners die gedwongen zijn tot improviseren. Onmacht en verdriet. ‘Dit is een crisissituatie die tot voor kort ondenkbaar was in Nederland.’ Er staan extra mensen klaar van het Bedrijfsopvangteam, opgeleid om collega’s mentale ondersteuning te bieden na traumatische ervaringen.

De logistieke capaciteit zou wel eens de bottleneck kunnen worden, werd geopperd. Maar dat ziet Van Barneveld vooralsnog niet in de praktijk. Hij wijst: daar aan de andere kant van het glas zitten de politie, brandweer en ambulancezorg het reguliere werk te doen. ‘En zij hebben het uitzonderlijk rustig.’ Ga maar na: de helft minder verkeersongevallen door verlaten wegen, dat scheelt enorm in de gewone ambulance-inzet.

Meer zorgen maakt Van Barneveld zich over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en spatbrillen. En aan speciale schoonmaakmiddelen, die nodig zijn om de ambulances na een transport te ontsmetten.

Maar die 500 tot 700 patiënten onderbrengen? ‘Dat gaat lukken.’ De planning is dat er deze week elke dag zes wagens op en neer naar Brabant rijden. ‘Maar we moeten de balans bewaken. We willen Brabant ontlasten en tegelijkertijd Noord-Nederland niet overbelasten. Er moet niet het beeld ontstaan dat we het Noorden vol leggen met Brabantse patiënten.’

Van Barneveld voelt zich haast bezwaard te reageren op de aantijging van Gommers, dat het Noorden de urgentie niet voelt. Hij had juist de eendracht en de samenwerking geroemd. ‘Van concurrentie is geen sprake.’

In Noord-Nederland werden ziekenhuizen eerder tot samenwerking gedwongen door het sluiten van enkele spoedeisende hulpafdelingen. Het leidde tot de introductie van een ict-systeem dat continu laat zien in welk ziekenhuis nog bedden beschikbaar zijn. Dat komt nu uitstekend van pas. Die samenwerking is in andere regio’s niet vanzelfsprekend, weet Van Barneveld. En natuurlijk: de crisis noopt ertoe. ‘Maar laat het een inspiratie zijn, ook voor als de rust is weergekeerd.’

Geen Brabants bezoek

Het zijn lichtpuntjes in een zwarte realiteit. Want de evacuaties mogen bittere noodzaak zijn, de patiënten die overlijden doen dat ver van huis, veelal alleen, zonder bijzijn van familie. Om het virus uit het Noorden te weren hebben de ziekenhuizen bezoek verboden. ‘Noodzakelijk, maar natuurlijk hartverscheurend.’