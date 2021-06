Noord-Koreaanse zender spreekt over ‘uitgemergelde’ leider Kim

Foto's vrijgegeven door de Noord-Koreaanse regering. Links Kim Jong-un op 8 februari, rechts op 15 juni. Beeld AP

Omdat de gezondheid van Noord-Korea’s leiders al decennialang een diep bewaard geheim is, trekt de plotselinge openheid van Pyongyang over Kims gewicht wereldwijd aandacht. De VS en Zuid-Korea volgen deze dagen met meer dan normale belangstelling de ontwikkelingen rond de 37-jarige Kim, leider van ’s werelds negende nucleaire macht.

De speculaties braken los nadat de staatstelevisie begin juni Kim liet zien tijdens een partijvergadering. Deskundigen van een nieuwssite gespecialiseerd in Noord-Korea-nieuws, NK News, wezen erop dat het horlogebandje van Kim strakker was aangehaald. Op officiële foto’s leek de Noord-Koreaanse leider minder opgeblazen, minder vadsig. Maar Pyongyang zweeg in alle talen over speculaties dat er iets met de Noord-Koreaanse leider aan de hand zou zijn.

Tot afgelopen vrijdag. Toen kreeg de bevolking plotseling op de streng gecontroleerde staatszender KCTV het interview te zien met de emotionele inwoner van de hoofdstad. Wie hij is, werd niet gezegd. ‘De harten van onze mensen deden pijn toen we Kim’s uitgemergelde blikken zagen’, aldus de man. ‘Iedereen zei dat ze tranen in hun ogen kregen.’ Dat de staatstelevisie het opmerkelijke interview uitzond – dat pas maandag internationaal werd opgemerkt – duidt erop dat Pyongyang Kims gewichtsverlies niet langer als taboe beschouwt.

Overwerkt

Pyongyang had meteen aan de speculaties over Kims gezondheid een einde kunnen maken door te zeggen dat hij een dieet volgde en was afgevallen. Dat hiertoe niet werd besloten, duidt volgens sommige Noord-Koreadeskundigen erop dat het regime de kwestie wil gebruiken voor propaganda-doeleinden. Kim erkende onlangs dat de voedselsituatie in het land ‘gespannen’ is, mede door diverse stormen.

De hermetische afsluiting van het land sinds vorig jaar, om het coronavirus buiten de deur te houden, heeft de toch al slechte economie ook geen goed gedaan. ‘Noord-Korea probeert mogelijk het volk het idee te verkopen dat Kim Jong-un afvalt omdat hij zichzelf overwerkt om het leven van de mensen beter te maken’, aldus Noord-Korea-expert Cheong Seong-chang van het Zuid-Koreaanse Sejong Instituut tegen CNN.

De gezondheid van Kim is van groot belang voor de VS, Zuid-Korea en Japan omdat het nucleaire arsenaal van het onberekenbare Noord-Korea blijft groeien. De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten analyseren elke foto of video van Kim die door Pyongyang wordt vrijgegeven om voorbereid te zijn op instabiliteit in het buurland.

Wie de macht overneemt in het tot de tanden bewapende Noord-Korea als Kim wegvalt, is volslagen onduidelijk. Kim volgde in 2011 zijn vader Kim Jong-il op. Kim Jong-il was op zijn beurt zijn vader Kim Il-sung opgevolgd, de stichter van het land, die in 1994 overleed. Naar verluidt hadden beide overleden Kims hartklachten.