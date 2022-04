Noord-Koreaanse staatshackers hacken terug en riskeren daarmee minimaal drie maanden werkkamp

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aanschouwt een militaire parade tijdens de viering van het 90-jarige bestaan van het leger, afgelopen maandag. Beeld AP

Het is een teken dat de autoriteiten het hacken van mobieltjes als een serieus probleem beschouwen. Dat zegt de in de Verenigde Staten gevestigde mensenrechtenorganisatie Lumen, die heeft onderzocht hoe een kleine elite van Noord-Koreaanse techdeskundigen inbreekt op smartphones.

Noord-Koreaanse hackers die namens de staat inbreken op buitenlandse computersystemen zijn overal ter wereld berucht. Ze gebruiken hun talenten echter ook om met zogenoemde jailbreaking- en rooting-techniek de ingebouwde censuur op smartphones voor de Noord-Koreaanse markt te kraken, zo blijkt uit gesprekken die Lumen met twee overgelopen hackers heeft gevoerd.

Geheime screenshots

Zo gebruiken IT-studenten van universiteiten in hoofdstad Pyongyang en werknemers van Noord-Koreaanse staatsbedrijven die in China hebben gewerkt hun vaardigheden bijvoorbeeld voor het wissen van bestanden in Trace Viewer. Dat verplichte programma neemt ongemerkt screenshots, die mogelijk illegaal gebruik van de telefoon vastleggen, maar voor de gebruiker onzichtbaar blijven. De screenshots zijn alleen te verwijderen door in te breken op een telefoon.

Sinds 2002 zijn mobiele telefoons verkrijgbaar in Noord-Korea, waar in 2017 bijna 70 procent van de huishoudens van een mobieltje zou zijn voorzien. De laatste tien jaar zijn smartphones er populair geworden. Het gaat om appraten die op een Android-gebaseerd systeem draaien en in China worden gefabriceerd. Vervolgens worden ze in Noord-Korea voorzien van door de staat goedgekeurde apps en surveillancesoftware.

Mirae

Om een smartphone te kopen moet een Noord-Koreaan eerst langs staatsveiligheidsorganen en politie voor toestemming. Daarna krijgen ze via een trage 3G-verbinding toegang tot een intranet dat van het wereldwijde web is afgesloten. Alleen in hoofdstad Pyongyang bestaat sinds 2018 een door de staat gecontroleerd wifinetwerk Mirae. Eerder bestond wifi ook al in het land, maar dat verdween nadat Noord-Koreanen draadloze netwerken van buitenlandse ambassades gebruikten om online te gaan.

Miljoenen Noord-Koreanen kunnen met hun smartphone onder meer online dingen kopen, staatsmedia, woordenboeken en weerberichten raadplegen, en foto’s maken. Die delen op sociale media kan dan weer niet.

Kat-en-muisspel

Slechts een handjevol technisch onderlegde Noord-Koreanen hackt smartphones. Onder meer omdat daar een computer voor nodig is en die hebben maar weinig mensen in het land. De hackers beschrijven een digitaal kat-en-muisspel met de overheid, die reageert met straffen en nieuwe technische foefjes om jailbreaking te bemoeilijken. Zo gebruikten hackers geheugenkaartjes met Chinese software, waarmee de gebruiker zelf zijn telefoon opnieuw kon programmeren. Vervolgens maakte de overheid het bij nieuwere modellen smartphones onmogelijk via een USB bestanden over te zetten.

Ook is vanaf 2012 de staatscontrole op smartphonegebruik uitgebreid met een digitale handtekening, die nodig is om apps te downloaden. Hackers slaagden er echter in dat systeem uit te schakelen en verboden apps van bijvoorbeeld buitenlandse media of populaire Zuid-Koreaanse films op hun telefoon te zetten.

Niet iedere Noord-Koreaan met een gehackte telefoons is uit op verboden informatie: sommige gebruikers willen alleen een leukere screensaver of een beter filter voor hun selfies. Wie betrapt wordt op jailbreaking riskeert echter volgens een in eind 2020 ingevoerde wet op Reactionaire Ideologie en Cultuur minimaal drie maanden in een werkkamp. Voor ernstige gevallen geldt de doodstraf.