Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hint op hervatten rakettesten en atoomproeven

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Beeld AP

Ruim anderhalf jaar geleden beloofde Kim de Amerikaanse president Trump om gedurende de onderhandelingen over ontwapening een pauze in te lassen in de ontwikkeling van het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma. De gesprekken zitten muurvast sinds de mislukte top in Hanoi, in maart 2019. Noord-Korea legt de schuld daarvoor bij de VS.

Volgens het staatspersbureau zei Kim op de vierdaagse partijtop, die dinsdag eindigde, dat de VS nooit iets terug heeft gedaan voor de testpauze. ‘Onder die omstandigheden is er geen reden ons er nog langer aan te houden’, aldus Kim. De Noord-Koreaanse leider kondigde ook de lancering van een ‘nieuw strategisch wapen’ aan, zonder dat verder toe te lichten.

Nieuwjaarstoespraak

Eigenlijk zou Kim woensdag zijn plannen presenteren in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak, maar in plaats daarvan stuurde het staatspersbureau een lang verslag van de vierdaagse top de wereld in. Twee jaar geleden kondigde Kim in zijn nieuwjaarstoespraak aan ‘vrede en dialoog’ te zoeken. Een jaar later dreigde hij met ‘een alternatieve route’ als de VS vasthielden aan de economische sancties tegen Pyongyang. Deze drukken zwaar op de economie van Noord-Korea en vormen het enige middel waarmee de VS het land onder druk kunnen zetten om te ontwapenen.

Kim had de Amerikanen onlangs een deadline gesteld: voor het einde van het jaar moesten enkele van de sancties zijn opgeheven. Hoewel de Amerikanen de deadline hebben afgewezen, houdt Kim de deur naar onderhandelingen nadrukkelijk open. Noord-Korea zal stapsgewijs ‘strategische wapens’ ontwikkelen, aldus Kim, ‘tot de VS stoppen met hun vijandige beleid’. En: ‘De reikwijdte van het wapenprogramma zal afhangen van de toekomstige houding van de VS.’

Reactie VS

In een reactie zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat hij hoopt dat Noord-Korea ‘vrede verkiest boven oorlog’. ‘Als Kim terugkomt op beloften die hij president Trump heeft gedaan, dan is dat bijzonder teleurstellend.’ Trump zei eerder deze week dat hij een goede relatie heeft met Kim en dat hij erop vertrouwt dat Kim zich aan zijn woord houdt.

Sinds de top in Singapore spiegelt Trump de Noord-Koreanen een gouden economische toekomst voor, inclusief opheffing van de sancties mits ze hun nucleaire arsenaal opgeven. Pyongyang vindt dat eerst Washington een concessie moet doen. In zijn speech benadrukte Kim dat Noord-Korea het buitenland weliswaar nodig heeft voor economische ontwikkeling, maar niet ten koste van alles. ‘We zullen nooit onze waardigheid te grabbel gooien.’

Tijdens de partijtop kondigde Kim ook een ‘economisch offensief’ aan teneinde minder afhankelijk te worden van de buitenwereld en zo een ‘doorbraak’ te forceren, een indicatie dat de impasse lang zou kunnen duren.

Kim refereerde zelfs aan een belofte die hij deed in 2012, dat Noord-Koreanen nooit meer de broekriem zouden hoeven aantrekken. Nu zei Kim dat ‘de waardigheid van het land verdedigd moet worden, ook al moeten we de broekriem aantrekken.’