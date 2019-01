Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië vraagt asiel aan in westers land

De 48-jarige topdiplomaat zou het verzoek afgelopen maand al hebben ingediend. De Italiaanse overheid zit met de kwestie in de maag, zegt een Zuid-Koreaanse regeringsbron tegen de krant, maar geeft de ambassadeur en zijn gezin in de tussentijd wel bescherming. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken is er echter niets bekend over een asielaanvraag van Jo Song-gil in Italië.

Jo heeft sinds oktober 2017 de leiding over de ambassade in Rome. Zijn voorganger was door de Italiaanse overheid het land uitgezet, als reactie op de atoomtesten van Noord-Korea. De missie in Rome is belangrijk voor Pyongyang, omdat de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties ook in deze stad zetelt, en Noord-Korea chronische voedseltekorten heeft.

Belangrijke familie

Jo is waarschijnlijk ‘de zoon of de schoonzoon van één van de hoogste ambtenaren van het Noord-Koreaanse regime’ zegt een niet bij naam genoemde expert tegen de JoongAng Ilbo. Diplomaten die naar het buitenland worden gestuurd, moeten hun familie meestal achterlaten, om zo de kans te verkleinen dat ze overlopen. Jo kwam in 2017 echter met zijn hele gezin naar Rome, wat erop zou wijzen dat hij uit een belangrijke familie komt. Zijn termijn in Rome zou eind november aflopen.

De laatste hoge Noord-Koreaanse diplomaat die overliep was Thae Yong-ho, die zijn post als tweede man op de ambassade in Londen in 2016 verliet. Ook hij had zijn vrouw en kinderen bij zich. Ze wonen nu in Zuid-Korea.