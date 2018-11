Noord-Koreaan klaagt Nederlandse scheepsbouwer aan wegens dwangarbeid

Een Noord-Koreaanse arbeider die op een Poolse scheepswerf werkzaam was, heeft aangifte gedaan tegen een Nederlands bedrijf dat in de aanklacht niet bij naam wordt genoemd. Hoewel de man op een Poolse werf werkte, zou het bedrijf uit Nederland daar scheepsrompen hebben laten bouwen en repareren. De man zegt dat hij jarenlang is uitgebuit en omschrijft zijn omstandigheden als slavernij.

Advocatenkantoor Prakken D’Oliveira vertegenwoordigt de man een heeft de aanklacht wereldkundig gemaakt. De rechtszaak is toegespitst op het Nederlandse bedrijf, omdat het in Nederland bij de wet verboden is om geld te verdienen aan uitbuiting, aldus The Independent.

In de aanklacht staat dat de man jarenlang voor de prominente Poolse scheepswerf Crist S.A. werkte. Hij maakte dagen van twaalf uur voor weinig geld en werd in zijn algemene bewegingsvrijheid beperkt. Het grootste deel van zijn salaris ging naar de Noord-Koreaanse staat, zegt hij. Op de werf was het onveilig; de Poolse arbeidsinspectie zou naar aanleiding van onderzoek hebben geconcludeerd dat veiligheidsvoorschriften er regelmatig werden genegeerd. Dit zou onder meer hebben geleid tot een dodelijk ongeval.

Hoewel het Nederlandse bedrijf dit wist, werden geen stappen ondernomen om de samenwerking met Crist S.A. op te zeggen, aldus de verklaring. Prakken D’Oliveira houdt de naam van het bedrijf momenteel achter om het OM niet in de weg te zitten, mocht er een strafrechtelijk onderzoek komen. De werknemer wil met het oog op zijn persoonlijke veiligheid anoniem blijven.

‘Deze aangifte, die zich richt op arbeidsuitbuiting in de bevoorradingsketen, stuurt aan multinationals die profiteren van dwangarbeid het signaal dat deze praktijken serieuze juridische gevolgen kunnen hebben’, aldusGearóid Ó Cuinn, directeur van mensenrechtenorganisatie Global Legal Action Network in de verklaring. ‘Deze zaak herinnert er ons nogmaals aan dat er binnen Europa, waar hedendaagse slavernij welig tiert, meer gedaan moet worden.’

Naar schatting 150.000 Noord-Koreanen werken op last van hun overheid in tientallen landen, veelal tegen een zeer laag salaris en onder zware omstandigheden.