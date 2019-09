Noord-Korea wisselt onderhandelingsvoorstel af met twee raketlanceringen

Zuid-Koreaanse tv zendt dinsdag archiefbeelden uit van een Noord-Koreaanse raketlancering. Beeld AFP

Het overleg tussen Pyongyang en Washington zit vast sinds de mislukte top in Hanoi in februari. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei sindsdien enkele malen dat de gesprekken weer op gang zouden komen, maar dat gebeurde niet. Ook een spontane ontmoeting eind juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea bracht geen oplossing. Met name Pyongyang leek lange tijd onwelwillend om naar de onderhandelingstafel te komen, onder meer vanwege gezamenlijke legeroefeningen van de VS met Zuid-Korea.

Nu acht het dictatoriale regime de tijd weer rijp, maar dan moeten de VS wel een nieuw compromis presenteren ‘dat tegemoet komt aan de belangen van Noord-Korea en de VS’, zei viceminister Choe maandag via het staatspersbureau, anders zouden de contacten tussen de twee landen ‘ten einde komen’. In Hanoi stelde Kim in februari voor om een nucleair complex af te breken in ruil voor gedeeltelijke verlichting van de economische sancties. Trump vond dat voorstel niet ver genoeg gaan.

President Donald Trump heeft een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni. Beeld Reuters

Huisstijl Noord-Koreaanse diplomatie

Geheel in de huisstijl van de Noord-Koreaanse diplomatie, die voortdurend toenadering afwisselt met agressief gedrag, vuurde Noord-Korea enkele uren na de mededeling van Choe twee korteafstandsraketten af, die terechtkwamen in de Japanse Zee. Het is alweer de achtste testlancering sinds de laatste ontmoeting tussen Trump en Kim.

De tests stellen Noord-Korea steeds meer in staat om het toch al uitgebreide raketarsenaal te verbeteren, zo meldde The New York Times vorige week op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen en deskundigen. De korteafstandsraketten kunnen makkelijker de raketverdediging omzeilen die de VS hebben opgebouwd om Zuid-Korea en Japan te verdedigen, omdat ze laag vliegen en wendbaarder zijn. Het gevaar is groot dat Pyongyang de opgedane ervaring en technologie zal gebruiken om ook de middellange- en langeafstandsraketten te verbeteren.

Trump heeft de raketlanceringen steeds gebagatelliseerd, omdat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich zou houden aan de afspraak om geen langeafstandsraketten te testen. Ook heeft Pyongyang sinds de Singapore-top geen kernproeven meer gehouden en zegde het toe stoffelijke overschotten over te dragen van Amerikaanse soldaten die omkwamen tijdens de Koreaanse oorlog (1950-53).

In een reactie noemde Trump het voorstel van Noord-Korea ‘interessant’. ‘We zien wel wat er gebeurt’, aldus de Amerikaanse president. ‘Ondertussen hebben we onze gegijzelden terug, worden de stoffelijke overschotten van onze helden teruggegeven en zijn er al heel lang geen kernproeven meer gedaan.’